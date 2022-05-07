جهود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي.. الاتحاد الأوروبي يوفد ممثله في مفاوضات فيينا إلى طهران

قال موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني إن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، سيزور طهران الثلاثاء المقبل لمواصلة الحوار مع الجانب الإيراني، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي بين طهران وقوى عالمية.

وأشار الموقع إلى أن زيارة مورا يمكن أن تكون خطوة جديدة في إطار "المحادثات البناءة"، لحل الملفات القليلة المهمة المتبقية وتسويتها، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يلعب دور الوسيط لتبادل وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

وأكد الموقع أن المحادثات وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار السياسي من جانب الإدارة الأميركية.

يأتي هذا بعد تصريحات لمنسق السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -لصحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية- قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يبذل جهود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح بوريل أن طرحه يقوم على حل وسط يتم بموجبه رفع الحرس الثوري عن القائمة السوداء الأميركية على أن يبقى فيلق القدس (التابع للحرس الثوري) في هذه القائمة.

كما لفت المسؤول الأوروبي إلى أن طرحه هذا بمنزلة المحاولة الأخيرة، وهو مطروح على طاولة الرئيس بايدن أيضا، حيث وصلت المحادثات بشأنه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مداها الأخير، وفق قوله.

وتوقفت المحادثات منذ مارس/آذار الماضي لعدة أسباب، أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ووافقت إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية على تقليص برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.