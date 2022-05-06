تايوان تعلن دخول 18 طائرة مقاتلة صينية مجالها الجوي

أعلنت تايوان أن 18 مقاتلة صينية اخترقت أجواءها من الجنوب الغربي، وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو سارع اليوم الجمعة إلى تحذير الطائرات التي دخلت منطقة الدفاع الجوي.

وقالت الوزارة إن التوغل الأخير شاركت فيه 6 طائرات صينية من طراز "جيه-11" (J-11)، و6 مقاتلات من طراز "جيه-16" (J-16)، بالإضافة إلى قاذفتين من طراز "إتش-6" (H-6).

وشهدت الأشهر الأخيرة إرسال بكين مئات الطائرات العسكرية بشكل متكرر إلى منطقة الدفاع الجوي المحاذية للمجال الجوي لتايوان.

وتشتكي تايوان، التي تطالب الصينُ بالسيادة عليها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت شيئا معتادا على مدى عامين منصرمين تقريبا.

ويرى مراقبون أن تايوان تعيش حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف من أن تستغل الصين الحرب الروسية على أوكرانيا للقيام بخطوة عسكرية مماثلة في الجزيرة، على الرغم من أن حكومة تايبيه لم تعلن عن أي مؤشرات على أن بكين على وشك شن هجوم.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الدفاع الصينية. ووصفت بكين مهاما سابقة من هذا القبيل بأنها وسيلة للدفاع عن سيادة البلاد ومواجهة "التواطؤ" مع القوات الأجنبية في إشارة إلى الدعم الأميركي لتايوان.