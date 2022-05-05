وزير إماراتي: هناك تهاون دولي في التصدي للمليشيات المؤدلجة بالمنطقة

قال وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي إن ما تشهده المنطقة من توترات هو نتاج لما وصفه بالتهاون الدولي في التصدي لفكر المليشيات المؤدلجة في أكثر من دولة بالمنطقة، مشددا على أن بلاده ستتصدى للتهديدات المحدقة بها.

جاء ذلك في تصريحات البواردي عشية احتفال بلاده غدا الجمعة بالذكرى الـ46 لتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو/أيار 1976، تحت قيادة مركزية واحدة، وشعار واحد، وعلم واحد.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع أن التحديات الأمنية التي فرضتها التطورات الأخيرة في المنطقة تتطلب مرونة أكبر في توسيع خيارات مصادر التسلح، حسب تعبيره.

وأكد البواردي أن تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية لم يعد ترفا، بل هو خيار إستراتيجي تحتمه المعطيات التي تحكم هذا المشهد عالميا.