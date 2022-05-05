رئيس وزراء إسرائيل: بوتين اعتذر عن تصريحات لافروف بشأن "أصول هتلر اليهودية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر عما ورد في تعليقات وزير خارجيته سيرغي لافروف والتي زعم فيها أن الزعيم النازي هتلر من أصول يهودية.

وأضاف بينيت بعد اتصال مع بوتين أنه قبل الاعتذار وشكر بوتين على توضيح موقفه. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي على الدور الحاسم للجيش الأحمر السوفياتي في دحر النازية.

وبحسب بيان صدر عن الكرملين "أعرب الزعيمان عن اهتمامهما المشترك بمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل ودعم الاتصالات بين البلدين".

وتناولت المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وأشار البيان إلى أن بوتين وبينيت، أكدا على "الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا التاريخ بالنسبة للشعبين اللذين يحتفظان بكل حرص بالحقيقة التاريخية عن أحداث تلك السنوات ويحييان ذكرى جميع الضحايا ومنهم من قضوا في الهولوكوست".

وذكّر الرئيس الروسي وفقا للبيان، بأن 40% من اليهود الذين قتلوا في معسكرات الإبادة وجراء العمليات العقابية النازية، كانوا من مواطني الاتحاد السوفياتي.





أوكرانيا والنازية

وتأتي هذه المكالمة على خلفية خلاف دبلوماسي بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأصول اليهودية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا تضمن عدم وجود النازية في بلاده.

وأشار لافروف في هذا الحوار إلى أن "أشد المعادين للسامية كانوا عادة من اليهود أنفسهم"، ورجح أن هتلر من أصول يهودية.

وأثار تصريح لافروف ضجة واسعة في إسرائيل التي استدعت سفير روسيا، بينما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد تصريحات نظيره الروسي بأنها "غير مقبولة وتمثل خطأ مروعا في التاريخ".

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا دافعت فيه عن موقف لافروف، واصفة تصريحات لبيد بأنها "مناقضة للتاريخ" وحمّلت حكومة بينيت المسؤولية عن "دعم النظام النازي في كييف".

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن وجود مرتزقة إسرائيليين في صفوف كتيبة "آزوف" النازية المنخرطة في القتال إلى جانب كييف.