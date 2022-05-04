طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء الطلابية -شبه الرسمية في إيران- اليوم الأربعاء بأنه من المقرر إعدام أكاديمي سويدي إيراني مدان بالتجسس لحساب إسرائيل، في وقت لاحق من مايو/أيار الجاري.

وقالت الوكالة إنه من المقرر بحلول 21 مايو/أيار الجاري إعدام أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في طب الكوارث مقيم في ستوكهولم، وقد اعتقل عام 2016 في أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

وحُكم عليه بالإعدام عام 2017، بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين -إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)- أدت إلى اغتيالهما.

وحصل جلالي على الجنسية السويدية في أثناء احتجازه في فبراير/شباط 2018 بعد أشهر من تثبيت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه حميد نوري -وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019- حكما بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ويُتهم حميد نوري (61 عاما) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الثمانينيات لتورطه في إعدام أكثر من 5 آلاف سجين في سجن جوهردشت في كرج عام 1988 في إيران، بأمر من المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني.

واعتقل نوري في مطار ستوكهولم نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد أن قدم منشقون إيرانيون في السويد شكاوى ضده لدى الشرطة.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قد ذكرت في تقرير سابق أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي -الاثنين الماضي- لنقل اعتراض طهران على "الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها" التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة قضية نوري.