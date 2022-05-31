أنقرة تؤكد لواشنطن: نريد خطوات ملموسة من فنلندا والسويد للموافقة على انضمامهما للناتو

أكدت الرئاسة التركية للولايات المتحدة أنها تريد أن ترى خطوات ملموسة من فنلندا والسويد فيما يتعلق بوجود ما وصفها "منظمات إرهابية" في الدولتين، قبل أن تفكر في طلبيهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO).

وأضافت الرئاسة التركية في بيان أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن تحدثا لمناقشة مساعي الدولتين للانضمام لحلف شمال الأطلسي والحرب في أوكرانيا.

واعترضت تركيا على انضمام الدولتين للحلف الدفاعي الغربي على أساس قولها إنهما تؤويان أشخاصا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تعتبرها إرهابية، ولأن الدولتين أوقفتا صادرات الأسلحة لتركيا في 2019.

وأضافت الرئاسة التركية في البيان أن قالن قال لسوليفان في مكالمة هاتفية إن على الدول التي تريد الانضمام للحلف "استيعاب قيم الحلف ومبادئه المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب".

وذكر البيان أنه تم التأكيد على أن من الضروري للسويد وفنلندا اتخاذ خطوات ملموسة حيال المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي التركي.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان عبر في المكالمة عن دعمه لمحادثات تركيا المستمرة والمباشرة مع السويد وفنلندا لمعالجة المخاوف بشأن طلبيهما الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، والذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة.

ويتطلب توسيع حلف شمال الأطلسي موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 دولة. وتقول السويد وفنلندا إنهما تدينان الإرهاب ومنفتحتان على إجراء حوار.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد على أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا للحلف مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

وقال أردوغان لمجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) البريطانية إن موقف السويد وفنلندا فيما يتعلق بمراعاة المخاوف والحساسيات الأمنية للدول التي تريدان التحالف معها، سيحدد مدى رغبة تركيا في رؤية هاتين الدولتين كحليفتين.