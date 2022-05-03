وزارة الدفاع البريطانية: نخبة الجيش الروسي ستصاب بالضعف لسنوات عديدة نتيجة لأضرار الحرب

قالت مصادر في المخابرات البريطانية إن معظم وحدات النخبة في الجيش الروسي ستصاب بالضعف لسنوات عديدة نتيجة للأضرار التي لحقت بها خلال غزوها لأوكرانيا.

وفي تغريدة نشرتها في حسابها صباح أمس الاثنين قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أكثر من ربع الكتائب التكتيكية البالغ عددها 120 مجموعة التي دفعت بها روسيا إلى القتال في أوكرانيا قد "صنفت على أنها غير فعالة في القتال" وأن القوات الأكثر نخبوية في البلاد "عانت من أعلى مستوى من الاستنزاف"، حسب تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (News Week) الأميركية.

وأشار تقرير المجلة إلى أن الكتائب الروسية الـ120 المكلفة بالقتال في أوكرانيا تمثل نحو 65% من القوة القتالية البرية لموسكو في بداية الغزو.

وقالت "نيوزويك" إن وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى أن القوة العسكرية الجوية الروسية تكبدت خسائر فادحة منذ بدء الغزو في أواخر فبراير/شباط الماضي، لكنها لم توضح كيف حصلت على تلك المعلومات الاستخبارية.

وقالت الوزارة إن "روسيا على الأرجح ستستغرق سنوات في العمل على إعادة بناء تلك القوات".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد ادّعت أمس الاثنين أن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الروسي بلغت 23 ألفا و800 جندي منذ بداية الغزو، مشيرة إلى أن الخسائر التي تكبدها الجيش الروسي في أوكرانيا تتضمن 1048 دبابة و2519 ناقلة جند مدرعة و459 نظاما مدفعيا و194 طائرة و84 صاروخ كروز.

ونقلت المجلة عن وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا قولها إن روسيا تقوم بحملة مكثفة لتجنيد متطوعين عسكريين جدد لتعويض القوات التي فقدتها منذ بداية الغزو.

وأشار تقرير "نيوزويك" إلى أنه وفقا لتقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس/آذار فإن روسيا فقدت ما بين 7 آلاف و15 ألف جندي في غزوها لأوكرانيا.