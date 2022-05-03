فاجعة هزت العراق.. نهر الفرات يبتلع 6 أطفال بينهم 3 أشقاء في يوم العيد

لقي 6 أطفال مصرعهم، أول أيام عيد الفطر، إثر غرقهم في نهر الفرات جنوب قضاء الفلوجة في الأنبار (غربي العراق)، أمس الاثنين، أثناء محاولتهم إنقاذ فتاة تعرضت للغرق في مياه النهر.

وبثت حسابات عراقية ووسائل إعلام عبر منصات التواصل، مشاهد قاسية لصدمة الأهالي في المستشفى بعد وفاة أطفالهم غرقا.

وتظهر اللقطات المصورة حالة صدمة الأهالي والحزن الشديد على أقربائهم الذين قضوا غرقا في مياه نهر الفرات جنوبي قضاء الفلوجة.

وشيّع سكان مدينة الفلوجة جثامين الأطفال الستة الذين قضوا غرقا في نهر الفرات خلال محاولتهم إنقاذ طفلة جرفتها مياه النهر.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار لوسائل إعلام عراقية، بأن فتاة من منطقة النعيمية، جنوب قضاء الفلوجة، غرقت في نهر الفرات، وقفز بعض الأطفال الموجودين بالقرب منها إلى النهر على أمل إنقاذها، ليتسبب ذلك بمصرع طفلة واثنين من إخوتها، و3 أطفال آخرين.

قدم نائب رئيس مجلس النواب د.شاخەوان عبدالله خالص التعازي والمواساة إلى عائلة وذوي الأطفال الستة الذين لقوا مصرعهم غرقاً على ضفاف نهر الفرات في مدينة الفلوجة، معرباً عن حزنه وتضامنه مع العائلة لهذه الفاجعة الأليمة

مطالباً بتكثيف دوريات الشرطة النهرية سيما نحن في فصل الصيف pic.twitter.com/AHXvafvwTR — مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 3, 2022

وقدم نائب رئيس مجلس النواب شاخە وان عبد الله عبر تويتر خالص التعازي والمواساة إلى عائلة وذوي الأطفال الستة الذين لقوا مصرعهم غرقا على ضفاف نهر الفرات في مدينة الفلوجة، معربا عن حزنه وتضامنه مع العائلة لهذه الفاجعة الأليمة.

وطالب رئيس مجلس النواب بتكثيف دوريات الشرطة النهرية ولا سيما في فصل الصيف.

اتقدم بخالص تعازي ومواساتي لعائلة الاطفال الستة والذين غرقوا امس على ضفاف نهر الفرات في مدينة الفلوجة …وادعو من الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان — Asisst.Prof.Dr.Nahlah Al-Afandy (@mohammed_nahlah) May 3, 2022

من جانبها، قدّمت النائبة في مجلس النواب نهلة محمد عزاءها لأهالي الضحايا ودعت الله أن يلهمهم الصبر والسلوان بعد المصيبة التي ألمت بهم.