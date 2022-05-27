ما خفي أعظم: كتائب القسام تكشف أن الضربة التي علقتها في نهاية الحرب الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا

يكشف برنامج الجزيرة التحقيقي "ما خفي أعظم" أسرارا عسكرية ويقدّم معلومات وصورا حصرية عن حرب الاحتلال الإسرائيلي الماضية على قطاع غزة.

كما يكشف لماذا علّقت كتائب القسّام تنفيذ عملية ضخمة كانت تستهدف مدنا ومستوطنات إسرائيلية بمئات الصواريخ؟

ويبث البرنامج التحقيقي الذي يقدمه الزميل تامر المسحال معلومات ومشاهد حصرية يكشف النقاب عنها للمرة الأولى، تتعلق بالمعركة التي وقعت بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في مايو/أيار العام الماضي، والتي كانت شرارتها اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.