بكين تعلن تدريبات عسكرية في بحر جنوب الصين

قالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن الصين ستجري تدريبات بحرية في بحر جنوب الصين غدا السبت، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وستنفَّذ المناورات في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة، في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفلبين.

وقالت إدارة الأمن البحري -أمس الخميس- إن "التدريبات العسكرية ستنفَّذ والمنطقة محظورة"، ونشرت إحداثيات المنطقة المعنية التي تقع على بعد نحو 25 كلم في جنوب جزيرة هاينان (جنوبًا) وتبلغ مساحتها نحو 100 كلم مربع.

وتحذر الولايات المتحدة، التي تعدّ الصين منافسا إستراتيجيا، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادي. ويشكل هذا الوجود، وفقا للولايات المتحدة، إستراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.

ويوم أمس الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن "بكين تشارك على نحو متزايد في خطاب وفي أنشطة استفزازية، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان"، داعيا إلى مواجهة مساعي "الصين لإعادة تشكيل النظام الدولي".

وأطلقت الصين مبادرة رئيسة لتوسيع التعاون الأمني والتجارة الحرة مع دول جنوب المحيط الهادي، وقد شجبتها أستراليا، حليفة الولايات المتحدة، في حين أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق "لا يُفرض على أحد، ولا يستهدف أي طرف ثالث، ولا توجد نية على الإطلاق لإنشاء قاعدة عسكرية".