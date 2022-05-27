اليمن.. احتجاجات ضد استمرار حصار تعز والحكومة تمهل الحوثيين لرفعه

شارك مئات اليمنيين اليوم الجمعة في 5 وقفات احتجاجية بمدينة تعز (جنوب غربي اليمن) للمطالبة برفع الحصار عنها، في حين هدّد وفد الحكومة التفاوضي بالأردن بوقف الحوار إذا لم تستجب جماعة الحوثي لفتح منافذ المدينة حتى مساء اليوم.

وشارك المئات في 4 وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة بالقرب من 4 منافذ مغلقة من الحوثيين استجابة لدعوة أطلقها ناشطون، كما شارك مئات آخرون في وقفة خامسة، في ساحة الحرية وسط المدينة نفسها.

ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها "ارفعوا الحصار عن تعز"، و"نرفض فتح طرق فرعية وإبقاء الحصار على المدينة".

وفي سياق متصل، هدد وفد الحكومة التفاوضي في العاصمة الأردنية (عمان)، اليوم الجمعة، بالتوقف عن المشاورات الجارية لفتح الطرقات، متهما جماعة الحوثي بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة لمعاناة 5 ملايين شخص من سكان تعز.

وأفاد الوفد -في بيان تلقت الأناضول نسخة منه- أنه "بعد يومين من النقاشات الشاقة مع الحوثيين (في الأردن) لم يستجيبوا أبدا وكل ما اقترحوه عبارة عن ممر جبلي قديم غير صالح لعبور المركبات، يبعد عن المدينة نحو 30 كيلومترا".

وأضاف "إذا لم يستجيبوا مساء الجمعة (من دون تحديد ساعة معينة)، لفتح الطرقات والخطوط الرسمية المعروفة التي تربط تعز ببقية المحافظات سنضطر إلى التوقف عن النقاش والحوار".

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة بدء مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح طرق تعز ومحافظات أخرى، بالعاصمة عمّان.

وتتهم منظمات حقوقية وإنسانية الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة.