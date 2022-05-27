الصين تتهم الولايات المتحدة بنشر معلومات "كاذبة" لتشويه سمعتها

اتهمت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "بتشويه سمعة" بكين بعدما ألقى خطابًا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لموازنة نفوذ الصين على الساحة الدولية.

وقالت الخارجية الصينية إن الوزير بلينكن نشر معلومات وصفتها بالكاذبة بهدف تشويه صورة سياسة الصين الخارجية، والتدخل في الشؤون الداخلية.

وأضافت أن واشنطن ستفشل في استغلال ما تسميه تهديد الصين في حل مشاكلها وستقود العالم إلى الهاوية، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقول شيئا وتفعل شيئا آخر بشأن قضية تايوان.

وقالت "في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بسيادة الصين ووحدة أراضيها فليس لديها مجال للتسوية".





وشددت بكين على أنها "تستبعد أي حل وسط" بشأن تايوان، وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة "ستتدخل عسكريا" إذا أقدمت الصين على مهاجمة تايوان.

بلينكن

وكان وزير الخارجية الأميركي قال إن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها النية والقوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية لإعادة تشكيل النظام العالمي.

وفي خطاب طال انتظاره بشأن الصين ألقاه بلينكن أمس الخميس في جامعة جورج واشنطن، رأى أن بكين تشكل "أخطر تهديد طويل الأمد على النظام الدولي".





وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحاول تغيير النظام السياسي في الصين، بل إنها مستعدة للتعاون مع الحكومة الصينية من دون تفريط في المبادئ، حسب تعبيره.

وندد بلينكن في خطابه "بالإكراه المتزايد" الذي تمارسه الصين على تايوان، مشددا على أن سياسة واشنطن إزاء هذه القضية لم تتغير.

وتابع أن "رؤية بكين ستبعدنا عن القيم الكونية التي حافظت على قدر كبير من التقدم العالمي خلال 75 عاما الماضية".

وتتبنى بكين مبدأ "الصين الواحدة"، وتؤكد أن جمهورية الصين الشعبية هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل الصين في المحافل الدولية، وتلوّح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريًا إذا أعلنت تايوان الاستقلال، ولا تعترف باستقلال تايوان سوى 22 دولة.