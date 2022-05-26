نيويورك تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تقف خلف اغتيال عقيد في الحرس الثوري

قالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) الأميركية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن اغتيال الضابط الرفيع في الحرس الثوري الإيراني صياد خدايي الأسبوع الماضي.

وقضى العقيد في الحرس الثوري الإيراني بالرصاص قرب منزله في شرق العاصمة بأيدي مسلحيْن يستقلان دراجة نارية، وذلك في أبرز استهداف لشخصية إيرانية على أراضي الجمهورية الإسلامية منذ 2020.

ونقلت نيويورك تايمز أمس الأربعاء عن مسؤول مطلع في الاستخبارات أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف خلف اغتيال خدايي".

وقال المصدر الذي تحدث للصحيفة الأميركية -شريطة عدم الكشف عن اسمه- إن إسرائيل أبلغت السلطات الأميركية أن الاغتيال يهدف إلى توجيه تحذير لإيران لوقف عمليات مجموعة سرية ضمن "فيلق القدس" الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين الماضي إن الثأر لخدايي "أمر حتمي"، فيما حمل الحرس الثوري مسؤولية هذه الجريمة "الإرهابية" لقوى "الاستكبار العالمي"، وهي العبارة التي تستخدمها الجمهورية الإسلامية للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.

وقد أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن خدايي المولود في عام 1972 بمحافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران كان من كوادر فيلق القدس ومن "المعروفين" في سوريا.

وشارك الآلاف في مراسم تشييع جثمانه أول أمس الثلاثاء، ورافقوا النعش الملفوف بالعلم الإيراني، وتدافع كثيرون للمسه.

ويأتي مقتل خدايي في وقت تُبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.