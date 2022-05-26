ما مصير أسرى الحرب الروسية على أوكرانيا؟

يطرح تساؤل عن مصير الجنود الذين أسروا خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تنص اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب على أن هؤلاء الجنود محميون سواء كانوا روسا أم أوكرانيين.

غير أن روسيا أشارت إلى أنها تعتبر المقاتلين في كتيبة آزوف، وهي وحدة أوكرانية قومية متشددة يصنفها الكرملين من بين المجموعات "النازية الجديدة"، "إرهابيين" وتعتزم محاكمتهم كمجرمي حرب وليس كأسرى.

أما أوكرانيا، فقد تعرضت لانتقادات من جانب منظمات غير حكومية عدة لانتهاكها اتفاقية جنيف بسبب نشرها مقاطع فيديو تظهر مقاتلين روسا يعلنون فيها توبتهم.

فيما يأتي لمحة عامة على أسئلة حول إشكالية الأسرى بهذه الحرب.

كم عددهم؟

على غرار كل نزاع، غالبا ما تكون البيانات الميدانية مجزأة ويصعب التحقق منها بشكل مستقلّ، بما في ذلك عدد أسرى الحرب، فلم يتمّ الإعلان عن أي عدد حتى الآن.

لكن سفير موسكو في لوغانسك الانفصالية روديون ميروشنيك أشار الخميس بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن هناك 8 آلاف أسير أوكراني، بينما لم تكشف أوكرانيا عن عدد الأسرى الروس لديها.





ما وضعهم؟

يعتبر أي جنود في جيش نظامي "يقعون في قبضة العدو" بمثابة "أسرى حرب" وتحدد وضعهم اتفاقية جنيف الثالثة المبرمة عام 1949 التي تنطبق أيضا في الحالات التي لم تعلن فيها الحرب رسميا.

ويشير أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن وليام شاباس إلى أن هذا الوضع يعني "أفراد القوات المسلحة أو أفراد المليشيات الذين يشكلون جزءًا من هذه القوات المسلحة" ويؤكد أن هؤلاء الأسرى لديهم حقوق ويجب حمايتهم من أي أعمال عنف أو ترهيب ومن الإهانات وفضول الناس.

وبحسب منظمات غير حكومية، يتمّ انتهاك بعض هذه الحقوق منذ بدء النزاع في أوكرانيا. ففي مارس/آذار، طلبت منظمة هيومن رايتس ووتش من أوكرانيا التوقف عن نشر مقاطع فيديو يظهر فيها أسرى روس يعلنون توبتهم بوسائل الإعلام.

ودعت رايتس ووتش أيضًا السلطات الأوكرانية إلى التحقيق في "جرائم حرب" محتملة حيال أسرى روس، بعد نشر مشاهد يبدو أنها تُظهر جنودًا أوكرانيين يطلقون النار على أرجل أسرى.

كما أعربت المنظمة مؤخرا عن صدمتها لمصير "أسرى الحرب الأوكرانيين في آزوفستال" الذين قُدموا في وسائل الإعلام الروسية "بطريقة غير إنسانية" على أنهم من "النازيين الجدد".

ماذا عن عمليات التبادل؟

أصبحت عمليات تبادل الأسرى ممارسة رائجة، إلا أن القانون الدولي لا ينظمها وهي تأخذ شكل اتفاق بين أطراف النزاع.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حدثت عدة عمليات تبادل لجنود ومدنيين بين الأوكرانيين والروس، بدون تأكيدها دائما من جانب الطرفين.

هل يمكن محاكمتهم؟

توضح الباحثة في معهد البحوث الإستراتيجية التابع للكلية العسكرية الفرنسية جوليا غرينيون أنه "لا يمكن محاكمة أسرى الحرب لمجرد مشاركتهم في المعركة" مضيفة "في المقابل، يمكن أن تطلق ملاحقات بحق جنود ارتكبوا جرائم خلال المواجهات".

في أوكرانيا، حُكم على أول جندي روسي، تتمّ محاكمته بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ بدء الهجوم الروسي، بالسجن مدى الحياة، يوم الاثنين في كييف، بسبب قتله مدنيا.

من الجانب الروسي، ألمحت السلطات إلى أنها ستحاكم أفراد كتيبة آزوف على أنهم "مجرمون نازيون".

وترى غرينيون أن "ذلك لن يكون مطابقا للقانون الإنساني" ويعقب شاباس "من الواضح أن جميع مقاتلي آزوف أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، ويجب اعتبارهم أسرى حرب".

أما بالنسبة لعناصر شركة فاغنر الروسية الخاصة التي تنفي موسكو أي صلة بها، فيمكن اعتبارهم أسرى حرب في حال أُلقي القبض عليهم كأفراد منخرطين بالقوات الروسية. لكن بخلاف ذلك، يعتبرون مدنيين يشاركون في أعمال عنف ولا يمكن أن يستفيدوا من وضع "أسرى الحرب" بحسب الخبراء.