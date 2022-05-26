خلفا للراحل صائب عريقات.. عباس يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف قوله إن عباس كلف الشيخ أمس الأربعاء بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية.

ويخلف الشيخ في هذا المنصب صائب عريقات الذي توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ومنذ وفاة عريقات بقي منصبه شاغرا.

وأشار أبو يوسف إلى أن النظام الداخلي للمنظمة ينص على انتخاب أمين السر في اجتماع اللجنة التنفيذية.

لكنه أضاف مستدركا "يحق للرئيس إصدار قرارات تخص ملء شواغر حول قضايا لها علاقة بالمهمات إلى حين البت في الموضوع من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويحق للرئيس تكليف الأعضاء بملفات، بما يرتئيه مناسبا".

واليوم الخميس، غيّر الشيخ صفته على حسابه في تويتر من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي فبراير/شباط الماضي اختار المجلس المركزي الفلسطيني حسين الشيخ بدلا من الراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية، ومحمد مصطفى مكان حنان عشراوي التي كانت قدمت استقالتها.