مجلس الأمن بحث الجريمة.. النائب العام الفلسطيني: قناص إسرائيلي أطلق الرصاص عمدا على شيرين أبو عاقلة

كشفت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق الذي أجرته حول اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، في وقت أثيرت فيه هذه الجريمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وقد أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، مشيرا إلى أن الرصاصة التي قتلت الزميلة الشهيدة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع.

وكشف الخطيب -خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- تفاصيل التحقيق الخاص باغتيال مراسلة الجزيرة، والذي سلم للرئيس محمود عباس.

وأوضح النائب العام أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة قطرها 5.56 ملليمترات، وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي.

وقال أيضا إن سبب الوفاة كان التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب.

وأكد النائب العام الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين بشكل مستمر، وبينهم شيرين، دون أي تحذير مسبق.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يرى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف، وأنهم قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين.

وشدد الخطيب على أن قوة من جيش الاحتلال كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين بجنين، مؤكدا أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا.

وقال النائب العام الفلسطيني "لدينا حقائق ومعطيات تمكننا من مواجهة أي رواية إسرائيلية.

وأوضح أن الجانب الأميركي "كان يطلع على جوانب من تحقيقاتنا ولكن لم يتدخل في إجراءاتنا" مشددا على أن التحقيق كان فلسطينيا خالصا دون أي مشاركة خارجية.

وفي جلسة بمجلس الأمن الدولي، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس "نعبر عن قلقنا بشأن ما حدث خلال تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة".

ودعت توماس لتحقيق شفاف وموضوعي وحيادي في مقتل مراسلة الجزيرة، أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا فقال إن بلاده تؤيد مطلب التحقيق في جريمة اغتيال شرين أبو عاقلة.

وأضاف المندوب الروسي أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون ومصادرة الأراضي الفلسطينية وعمليات الاستيطان.