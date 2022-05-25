تيلي تكرّم سلسلة "قصتي".. القطاع الرقمي بالجزيرة يحصد 65 من جوائزها

كررت شبكة الجزيرة للعام الثاني على التوالي استحقاقها للقب "مؤسسة العام" في ختام مسابقات جائزة تيلي الأميركية المتخصصة بالتلفزيون والفيديو، حيث حصل قطاعها الرقمي على 65 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، ذهبت 5 منها للجزيرة نت.

وكانت الجزيرة قد حصدت في دورة 2022 أكثر من 60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف فروع وفئات الجائزة، كما حصلت برامجها ووثائقياتها على تنويه خاص، بينها "عن السينما"، و"المسافر"، و"ما خفي أعظم"، و"للقصة بقية".

وحصد الموقع العربي في ختام منافسات الدورة الـ43 لجوائز تيلي ميداليتين برونزيتين وميداليتين فضيتين وميدالية ذهبية انتزعها فيديو "طفل سوري يجمع القذائف ليعيل أسرته".

وإلى جانب ذهبية "فيديو المواقع- فئة التأثير الاجتماعي" فاز الفيديو ذاته بفضية فئة "التنوع والشمولية" وبرونزية فئة "الإنترنت- واقع"، كما فازت سلسلة "قصتي" التي كان الفيلم ذاته أول الفيديوهات التي ضمتها بالميدالية الفضية لفئة "مسلسلات المواقع الإلكترونية- بدون نص"، وفي فئة "قضايا اجتماعية" فاز فيديو "معاناة أم حسين مع العنف الزوجي" بالميدالية البرونزية.

ويتناول فيديو "طفل سوري يجمع القذائف" قصة مالك جنيد، وهو طفل سوري (10 أعوام) يعمل في جمع القذائف غير المنفجرة في معرة مصرين بريف إدلب شمالي سوريا ويبيعها ليعيل أسرته، والفيديو الفائز أعده الصحفي عمر يوسف، وأخرجه مسؤول وحدة الفيديو مكرم كلاش.

وضمت قائمة الفائزين بجوائز تيلي مؤسسات وشبكات تلفزيونية ومؤسسات إعلامية ومواقع عالمية، بينها نتفليكس (Netflix) وقنوات "سي بي إس" (CBS) و"بي بي سي غلوبال" (BBC Global)، وديزني (Disney)، وشركات آبل (Apple) ومايكروسوفت (Micrososft) و"أدوبي" (Adobe)، و"بلايستيشن" (PlayStation).