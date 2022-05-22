فيديو جديد للحظة اغتيال شيرين أبو عاقلة وواشنطن تجدد الدعوة لتحقيق شامل وموثوق به

أظهر مقطع فيديو محاولة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الاحتماء من رصاص الاحتلال الإسرائيلي لحظة إصابة الزميل علي السمودي قبيل اغتيالها.

وكشف المقطع -الذي وثقه مصور الجزيرة مجدي بنورة- عن أن الزميلة شيرين احتمت بالجدار والشجرة في موقعها.

كما التفتت إلى زميلها علي بعد إصابته، وكانت آخر كلماتها "اتصاوب علي" ورددتها مرتين، قبل أن تُستهدف بشكل مباشر برصاصة إسرائيلية.





تحقيق شامل

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في مقابلة صحفية مع "فايس نيوز" (vice news)- ضرورة إجراء تحقيق شامل وموثوق به في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وفي رده على سؤال بشأن العواقب المحتملة إذا تم الكشف عن مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن مقتل شيرين، قال بلينكن إنه لن يخوض في الافتراضات.

وشدد على وجوب محاسبة المسؤول عما حدث للزميلة شيرين أبو عاقلة.

ووقّع 56 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة تطالب السلطات الأميركية بإجراء تحقيق في مقتل الزميلة الراحلة.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء مقتل مراسلة الجزيرة، ودعوا إلى حماية الصحفيين في كل أرجاء العالم مهما كلف الأمر.





إهانة للصحافة

وقال الأعضاء -في الرسالة- إن وزارة الخارجية وصفت مقتل شيرين أبو عاقلة بأنه إهانة للصحافة، ورحبوا بتصريحات الوزارة والإجراءات التي اتخذتها حتى الآن دعما لإجراء تحقيق دقيق.

كما طالبوا وزير الخارجية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بإجراء هذا التحقيق، نظرا لما وصفوه بهشاشة الوضع في المنطقة وتضارب الأنباء بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة.

وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إن الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص القوات الإسرائيلية، وإنه لا يمكن السماح بحدوث هذا الأمر باستخدام الموارد الأميركية وأموال دافعي الضرائب. وأكدت النائبة الديمقراطية أن المطالبة بحقوق الإنسان للفلسطينيين ليست معاداة للسامية.

بدورها، دعت سلمى زاهد -عضوة مجلس العموم الكندي عن الحزب الليبرالي الحاكم- الحكومة الكندية إلى اتخاذ موقف قوي يطالب بإجراء تحقيق عادل وبإشراف دولي في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وخلال مداخلة في نشرة سابقة، قالت عضوة مجلس العموم الكندي إن التحقيق في مقتل شيرين يجب ألا يترك للجيش الإسرائيلي.

وقالت "أنا حزينة جدا لمقتل مراسلة الجزيرة خلال غارة للجيش الإسرائيلي في جنين. الصحفيون مهمون ودورهم حيوي لأي ديمقراطية، لأنهم يخاطرون بحياتهم من أجل كشف ما يحدث في العالم. لذلك قتل شيرين أبو عاقلة أثر في بشكل كبير".





ترحيب فلسطيني

بدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بدعوة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة بعد قرار إسرائيل إغلاق ملف التحقيق الجنائي.

وقال الشيخ -في تغريدة- إن دعوة الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في عملية اغتيال أبو عاقلة محل ترحيب.

وجددت الخارجية الفلسطينية -أول أمس الجمعة- اتهامها إسرائيل بمحاولة التهرب من تحمل المسؤولية عن قتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقال أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إن إسرائيل تحاول التهرب من تحمل المسؤولية عن إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال إنه لا مجال في الوقت الراهن لفتح تحقيق بشأن ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة.

ووصفت منظمة العفو الدولية قرار إسرائيل عدم التحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة إلى أن امتناع الاحتلال عن التحقيق انتهاك إضافي لحق شيرين أبو عاقلة في الحياة، كما وصفت القرار الإسرائيلي بأنه انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

بئر شيرين

ومن ناحية أخرى، افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بئرا في تشاد يحمل اسم الزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالها رصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 مايو/أيار الجاري.

وقالت الهيئة إنها افتتحت بئر أبو عاقلة في قرية أتافيل (التابعة للعاصمة التشادية نجامينا) التي يقطنها نحو 1200 شخص.