باكستان.. الإفراج عن وزيرة سابقة من حزب عمران خان بعد اعتقالها على خلفية تهم فساد

أفرجت سلطات مكافحة الفساد في باكستان، أمس السبت، عن وزيرة حقوق الإنسان السابقة في البلاد شيرين مزاري، التي اعتقلت لساعات بعد اتهامات لها بالاستحواذ بشكل غير قانوني على أراض في إقليم البنجاب الشمالي الشرقي.

وأفاد مراسل الجزيرة في باكستان نقلا عن مصدر أمني قوله إن اعتقال الوزيرة جاء على خلفية تهمة فساد تستعد الحكومة الحالية لتوجيهها ضدها، وظهر مقطع فيديو متداول قيل إنه للحظة اعتقال الوزيرة الباكستانية السابقة.

واعتقلت مزاري، العضوة البارزة في حزب "تحريك إنصاف" (حركة العدالة) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، خارج مقر إقامتها في العاصمة إسلام آباد.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان، إن مزاري تواجه اتهامات بالاستحواذ بشكل غير قانوني على أراضٍ في منطقتها الأصلية راجانبور التابعة لإقليم البنجاب شمال شرقي البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، بدأ التحقيق بقضية مزاري، التي رفعت بشكل رسمي بتاريخ 11 أبريل/نيسان الماضي.

وانتقدت مزاري، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجيش الباكستاني مرارًا منذ الإطاحة بحكومة خان، الذي خسر تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان في أبريل/نيسان الماضي.

وتتهم مزاري القيادة العسكرية في باكستان بالتورط في تغيير حكومة عمران خان.

من جهته، أدان عمران خان "اختطاف مزاري بعنف من خارج منزلها"، وكتب في تغريدة عبر تويتر، أن "شيرين قوية ولا تعرف الخوف، إذا اعتقدت الحكومة أنها تستطيع إجبارها بهذه الفاشية، فقد أخطؤوا في الحسابات".

كما اتهم خان الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف بمحاولة خلق "فوضى لتفادي خوض الانتخابات".

وبعد ساعات من اعتقالها، أمر رئيس وزراء البنجاب حمزة شهباز نجل رئيس الوزراء شريف بالإفراج عنها.

من جهته، قال مالك أحمد خان المتحدث باسم حكومة البنجاب للصحفيين إن الحكومة لا علاقة لها باعتقال مزاري، مؤكدا أن ذلك على صلة بتحقيق جار.