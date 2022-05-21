ثلاثة قتلى في هجوم إسرائيلي بالصواريخ جنوب دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية إن هجوما إسرائيليا بالصواريخ على جنوب دمشق تسبب في مقتل 3 أشخاص وخسائر مادية.

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية قالت إن قصفا جويا استهدف محيط مطار دمشق الدولي، مما تسبب في اندلاع حرائق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سورية، قولها إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري في طرطوس تصدت لهجوم إسرائيلي آخر.

كما أفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية في دمشق بسماع دويّ انفجارات قوية ليلا.

ونقلت وكالة "سانا" الرسميّة عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من صواريخ أرض أرض من اتّجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدّى العدوان إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع بعض الخسائر المادّية".

ويأتي هذا القصف في أعقاب هجومين، الأول في 13 مايو/أيار أسفر عن مقتل 5 جنود سوريين، والثاني في 27 أبريل/نيسان.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ ذلك الهجوم أدّى إلى مقتل 10 بينهم 6 جنود سوريين، في أعنف غارة من نوعها منذ بداية هذا العام.

ومنذ سنوات، تتعرض سوريا لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواتها، وقواعد عسكرية تقول إسرائيل إنها تابعة لمليشيات إيرانية.