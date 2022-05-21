استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنين ومخيمها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين بعد اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن شابا يبلغ من العمر 17 عاما استشهد برصاص قوات الاحتلال، بينما أصيب شاب آخر (18 عاما) بجروح حرجة "خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها".

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية في مدينة جنين قولها إن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي.