روسيا تؤكد استسلام جنود أوكرانيين جدد من مجمع آزوفستال في ماريوبول وكييف تتعهد بتحرير أراضيها بكل الوسائل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن 1730 جنديا أوكرانيا استسلموا منذ الاثنين الماضي في مجمّع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية، في حين أكدت كييف استعدادها لتحرير أراضيها التي تحتلها روسيا بكل الوسائل الممكنة.

وكانت أوكرانيا أكدت الأسبوع الماضي أن أكثر من ألف جندي أوكراني، من بينهم 600 جريح، موجودون في هذا المجمع الضخم الذي يعد آخر معقل لمقاومة القوات الروسية في المدينة التي دمرتها المعارك.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر الجنود المستسلمين وهم يخرجون من المصنع، بعضهم مصاب بجروح وآخرون يستخدمون عكازات. وكان الجنود الروس يفتشون حقائبهم عند مغادرتهم.

وأشارت إلى أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى في منطقة تسيطر عليها روسيا شرقي أوكرانيا.





تبادل

وقالت أوكرانيا إنها ستسعى إلى عمليات تبادل أسرى تشمل المقاتلين الذين استسلموا في آزوفستال، لكن موسكو لم تقدم إجابة نهائية بشأن ذلك.

وأكد المتحدث العسكري أولكسندر موتوزاينيك -في مؤتمر صحفي- أن "الدولة تبذل ما في وسعها لإنقاذ جنودنا".

وأوردت أوكرانيا وروسيا روايات متضاربة بشأن عدد الجنود الذين سلموا أنفسهم للقوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية -صباح أمس الأربعاء- إن الجيش الروسي يركز جهوده "على محاصرة وحداتنا قرب آزوفستال" بقصف مدفعي وضربات جوية.

وفي شوارع كييف، حيا السكان "الرجال الخارقين" الذين يقاتلون في هذا المصنع؛ فقال أندريه (37 عاما) لقد "حققوا المستحيل".

وماريوبول هي أكبر مدينة تسيطر عليها روسيا حتى الآن منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.





ومن شأن السيطرة الكاملة على ماريوبول الواقعة على بحر آزوف أن تشكل تقدما كبيرا لروسيا فتسمح لها بالربط برا بين شبه جزيرة القرم في الجنوب التي ضمتها موسكو عام 2014 وبين أجزاء من منطقة دونباس في الشرق يسيطر عليها موالون لورسيا.

وقال مسؤول أميركي -طلب عدم الكشف عن اسمه- أمس الأربعاء إن "مسؤولين روسا يقرون بأن قوات روسية ترتكب ممارسات خطرة في المدينة، بما يشمل ضرب مسؤولين في المدينة وصعقهم بالتيار الكهربائي وهم ينهبون مساكن مع تأكديهم أنهم حرروا ماريوبول الناطقة بالروسية".

وأضاف "المسؤولون الروس يقلقون من أن هذه الممارسات قد تحض سكان ماريوبول على مقاومة الاحتلال الروسي أكثر".

وتجرى السلطات الأوكرانية وهيئات أجنبية تحقيقات بشأن اتهامات بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب. وأرسلت المحكمة الجنائية الدولية 42 محققا وخبيرا إلى أوكرانيا في أكبر مهمة ميدانية لها.





وقالت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا نهاية أبريل/نيسان الماضي إن "أكثر من 800" جريمة حرب مفترضة حُددت في أوكرانيا.

تحرير الأرض

وسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى طمأنة المواطنين في رسالته المصورة اليومية -مساء أول أمس الثلاثاء- قائلا إن "القوات المسلحة الأوكرانية ستحرر أرضنا خطوة خطوة. كم سيستغرق ذلك من الوقت؟ وحده الوضع الفعلي على أرض المعركة سيجيب عن هذا السؤال. نحاول تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني إن كييف مستعدة لتحرير الأراضي "المحتلة بالكامل وأدوات التفاوض لدينا هي السلاح والعقوبات".

وأوضح أن أوكرانيا ليست مهتمة باتفاقية مينسك جديدة واندلاع حرب أخرى بعد سنوات قليلة، موضحا أن وقف إطلاق النار مستحيل من دون الانسحاب الكامل للقوات الروسية.

في ظل هذه الأجواء، لا تحرز المحادثات بين موسكو وكييف أي "تقدم" على ما أكد الكرملين -أمس الأربعاء- متهما المفاوضين الأوكرانيين بالافتقار "التام إلى الإرادة" للتوصل إلى تسوية سياسية.





دونباس

وواصلت القوات الروسية هجومها الرئيسي في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية -في بيان اليوم الخميس- إن هجمات روسيا تركزت على منطقة دونيتسك. وتكبدت القوات الروسية "خسائر كبيرة" في محيط سلوفيانسك شمالي دونيتسك.

وقال حاكم منطقة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، إن القوات الأوكرانية قصفت قرية حدودية في المنطقة الواقعة غربي روسيا فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل.

وأكد سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا -عبر تليغرام- مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 في قصف لمدينة سيفيرودونيتسك، وحث الناس على الاحتماء لو قرروا عدم المغادرة.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار الرئاسي الأوكراني، إن مقاتلين أوكرانيين نسفوا خطا للسكك الحديدية أمام قطار مدرع كان يقل قوات روسية في مدينة ميليتوبول المحتلة جنوبي أوكرانيا.

وأضاف -في مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي- "فعلها المحاربون، لكنهم لم يفجروا القطار المدرع نفسه".