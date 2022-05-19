أوغلو يصف لقاءه ببلينكن في نيويورك بالإيجابي ويجدد تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اجتماعه بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في مقر الأمم المتحدة نيويورك أمس الأربعاء بأنّه "إيجابي للغاية"، في وقت تتحفظ فيه أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO).

وقال أوغلو إنه أجرى مع بلينكن لقاء إيجابيا جدا في إطار الآلية الإستراتيجية بين البلدين، موضحا أن محادثات تركيا والولايات المتحدة بخصوص صفقة مقاتلات "إف-16" (F-16) تسير بإيجابية.

وأكد المسؤول التركي أنه من غير المقبول للدول الراغبة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أن تدعم تنظيمات إرهابية تستهدف تركيا، في إشارة إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو.





وأضاف جاويش أوغلو أن بلينكن قال إن بلاده ستقدم الرسائل اللازمة من أجل تبديد مخاوف تركيا الأمنية بخصوص عضوية السويد وفنلندا في الناتو.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على الآلية الإستراتيجية خلال لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان وجو بايدن في روما أواخر العام الماضي، موضحا أن الهدف من الآلية هو حل الخلافات العالقة بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

ولفت إلى أنه من غير المقبول أيضا أن تفرض إحدى الدول الحلفاء قيودا على الصناعات الدفاعية لحليف آخر، موضحا أن القيود لا يجب أن تُفرض إلا على الأعداء.





ومؤخرا، تقدمت فنلندا والسويد رسميا بطلب العضوية إلى حلف شمال الأطلسي.

ويوم الجمعة الماضي، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وقال إنهما لا تبديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن لأنقرة الموافقة على انضمامهما في هذه المرحلة.

وكان البيت الأبيض قال أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة "واثقة من أن السويد وفنلندا ستحظيان بآلية فعّالة للانضمام (إلى حلف شمال الأطلسي) وبإمكانية الاستجابة لمخاوف تركيا".