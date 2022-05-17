ما الذي تفكر فيه وكالة المخابرات الأميركية بشأن اضطراب أوضاع العالم؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" (The Financial Times) البريطانية مقالا لمحررها للشؤون الأميركية إدوارد لوس تناول فيه تداعيات الصراع في أوكرانيا على علاقات الولايات المتحدة مع كل من روسيا والصين.

واستهل الكاتب مقاله بأحاديث لكل من الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز في الاحتفال الذي أقامته الصحيفة البريطانية في واشنطن مطلع الأسبوع الماضي.

وفي تلك المناسبة، وصف كيسنجر ما يحدث في العالم قائلا "إننا نعيش الآن في عهد جديد كليا"، بينما رأى بيرنز أن الرئيس الصيني شي جين بينغ انتابه القلق من الأضرار التي يمكن أن تلحق بسمعة بلاده جراء وحشية العدوان الروسي ضد الشعب الأوكراني.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدق طبول حرب نووية، فإن بيرنز يرى أن الولايات المتحدة تعد الصين -وليس روسيا- عدوها الرئيس، وفي ذلك يقول إن "بوتين يثبت على نحو مزعج للغاية أن القوى المتراجعة يمكن أن تصبح مدمِّرة تماما مثل القوى الصاعدة".

ويتفق كاتب المقال مع ما ذهب إليه رجل الاستخبارات الأول في الولايات المتحدة، إذ يعتقد أن الصين ما تزال تشكل التهديد الأكبر، مضيفا أن من دروس التاريخ المستفادة أنها تمكِّن المرء اليوم من التفكر في الأمور من منظور مختلف.

فقبل 50 عاما، قام الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر بزيارة إلى الصين هي الأولى من نوعها والتي أحدثت تغييرا في مجريات الحرب الباردة بالانفتاح على الدولة الشيوعية التي كان يتزعمها في ذلك الوقت ماو تسي تونغ.

ورأى الكاتب أن تلك الزيارة كانت أكبر مبادرة تحدث في "رقعة شطرنج الحرب الباردة"، إذ كرست الانقسام بين أكبر دولة شيوعية في العالم وأقوى دولة في نفس المعسكر، في إشارة إلى روسيا.

غير أن العلاقة بين بكين وواشنطن طرأ عليها تحول واستدار التاريخ 180 درجة، فقد مرت الذكرى الـ50 في فبراير/شباط الماضي لتلك الزيارة التاريخية في صمت؛ حيث تجاهلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات الصين لإقامة فعالية مشتركة احتفالا بتلك المناسبة.

فعندما زار نيسكون الصين عام 1972، لم يلق بالا لانتقادات اليمين الأميركي له على إبرامه صفقة مع ماو تسي تونغ في خضم الثورة الثقافية في الصين، ووفق مقال الصحيفة البريطانية، فقد استوعبت مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية الجانب الإيجابي لتلك الصفقة الذي جعل الاتحاد السوفياتي معزولا وأشد ضعفا.

وعلى النقيض من ذلك، فهناك إجماع في واشنطن اليوم بشأن السياسة الخارجية التي تصنف الصين وروسيا على أنهما توأمان، وهذه المرة روسيا هي التي في المرتبة الأدنى، وفق الكاتب.

الاستبداد والديمقراطية

وقد صور الرئيس بايدن الرهانات العالمية على أنها تنافس بين الاستبداد والديمقراطية. ومن الواضح أن كيسنجر لا يوافقه الرأي على الرغم من حرصه على عدم قول أي شيء مهم بعبارات واضحة. فهو يرى أن الاختلافات في الأيديولوجيا لا ينبغي أن تكون قضية المواجهة الرئيسية "ما لم نكن مستعدين لجعل تغيير النظام الهدف الرئيسي لسياستنا".

ويلتقط كاتب المقال هذا الخيط ليتساءل؛ ما الذي تفكر فيه الـ"سي آي إيه"؟ وينطلق من هذا السؤال فيقول إن بيرنز -الذي يتحدث اللغة الروسية- كان قد عمل في السابق سفيرا لدى موسكو، ومن ثم فهو يعرف بوتين جيدا.

وينقل الكاتب عن بيرنز القول إنه تعامل مع بوتين في ذلك الوقت وظل يراقبه لسنوات عديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما رآه –خصوصا في العقد الماضي- هو أن الرجل "مستغرق في مزيج من شعور متأجج بالضيم والطموح وانعدام الأمن".

وأضاف بيرنز أن رغبة بوتين في المخاطرة ازدادت عبر السنوات بعد أن أحكم قبضته على السلطة، وضاقت دائرة مستشاريه. وعزا مدير السي آي إيه ذلك في جانب منه إلى الحملات الاستخباراتية "الجريئة" التي قامت بها الولايات المتحدة مما أجبر روسيا على العودة إلى نقطة البداية.

ويزعم كاتب المقال أن الوضع العسكري بالنسبة لأوكرانيا وداعميها يبدو حاليا أكثر تفاؤلا من أي وقت منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفق ويليام بيرنز، فقد سلبت العمليات الاستخباراتية الاستباقية أي ذرائع طفق بوتين على ترديدها لتبرير الغزو. وتابع قائلا إن الحرب ربما تكون قد دخلت مرحلة الاستنزاف والتي قد تسعى روسيا خلالها للتوسع في السيطرة على مناطق الشرق الأوكراني قبل إعادة تنظيم صفوفها استعدادا لعدوان جديد على العاصمة كييف.

وخلص كاتب المقال إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أكثر من محاسبة بوتين على جرائم الحرب التي ارتكبها. وبعبارة أخرى، فإن واشنطن لا تريد أكثر من تغيير النظام في روسيا.

ونسب إلى بيرنز القول إن الصين في ظل حكم الرئيس شي جين بينغ تظل مع ذلك "التحدي الجيو سياسي الأكبر الذي نواجهه على المدى الطويل".