تلفزيون إيران يبث صورا لفرنسيينِ متهمينِ بالتجسس

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اعتقال مواطنينِ فرنسيينِ في وقت سابق من شهر مايو/أيار الجاري في طهران بتهمة "السعي إلى إثارة اضطرابات" من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين الإيرانية.

وذكر التلفزيون الإيراني أن الموقوفينِ دخلا إلى إيران بتأشيرة سياحية قادمين من تركيا في 28 أبريل/نيسان الماضي. وقال إنهما كانا يعملان على زعزعة الأمن وإثارة الاضطرابات في إيران عبر التغلغل في احتجاجات للمعلمين شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأوضح أن المعتقلينِ هما سيسيل كولر (37 عاما) وشريكها جاك باريس (69 عاما)، مضيفا أن "الجاسوسَين كانا يعتزمان إثارة اضطرابات في إيران من خلال تنظيم احتجاجات نقابية".

وأظهرت اللقطات ما ذكر التلفزيون أنه وصولهما إلى مطار "الإمام الخميني الدولي" بطهران في 28 أبريل/نيسان الماضي من تركيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، وكذلك اعتقالهما وهما في طريقهما إلى المطار في 7 مايو/أيار الجاري.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قالت في 11 مايو/أيار الجاري إنها ألقت القبض على أوروبيينِ بزعم "زعزعة الأمن" في إيران لكنها لم تكشف عن جنسيتهما.

وصرح كريستوف لالوند، الأمين الاتحادي للاتحاد الوطني للتربية والثقافة والتدريب المهني في فرنسا، قال في 12 مايو/أيار إنه يشتبه في أن إحدى العاملات بالاتحاد وزوجها، المفقودينِ خلال قضاء عطلة في إيران، هما اللذان اعتقلتهما إيران.

وبينما لم يعلق القضاء الإيراني على الأمر بعد نددت فرنسا باحتجازهما باعتباره بلا أساس وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. ويرجح أن يتسبب ذلك الحادث في تعقيد العلاقات بين البلدين مع توقف المحادثات الأوسع بخصوص إحياء الاتفاق النووي.

يذكر أن جماعات حقوقية تتهم إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال مثل هذه الاعتقالات، لكن طهران تنفي دوما هذه الاتهامات.