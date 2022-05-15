أوكرانيا تأمل في نقطة تحول بالحرب عما قريب.. انتصار قبل نهاية العام

بالنسبة لرئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيرلو بودانوف، لن يكون النصر "سهلاً" لكنه "سيحدث" بل يؤكد أن أوكرانيا ستنتصر نهاية الحرب وستستعيد جميع الأراضي التي خسرتها بما في ذلك إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.

وفي مقابلة له مع قناة سكاي نيوز Skynews البريطانية، توقع بودانوف أن تشهد هذه الحرب "نقطة تحول" في أغسطس/آب القادم، وأن تنهزم روسيا "قبل نهاية العام".

وبدا بودانوف -في المقابلة التي لخصتها مجلة لوبس L’obs الفرنسية- متفائلا بشأن النصر، مبرزا في الوقت ذاته أن ذلك لن يكون "سهلا".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحتدم فيه القتال العنيف بشكل خاص في دونباس (شرق أوكرانيا) التي يسيطر عليها جزئيًا منذ عام 2014 انفصاليون موالون لروسيا التي ظلت تركز عليها لأسابيع الماضية دون إحراز تقدم كبير.

وبحسب بودانوف، فإن الجيش الروسي "يتكبد خسائر فادحة في الرجال والعتاد" خاصة وأن أوكرانيا تعرف "كل شيء" عنه، بما في ذلك خططه العسكرية، على حد قوله.

وفي الجانب العسكري، تقدر وزارة الدفاع الأوكرانية الخسائر الروسية بأكثر من 26 ألف رجل و199 طائرة ونحو 1200 دبابة منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي. ومع ذلك، لا توجد إحصاءات مستقلة لخسائر هذه الحرب من كلا الجانبين.





ويزعم بودانوف أيضا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في حالة بدنية ونفسية سيئة للغاية" مؤكدا أنه يعاني في نفس الوقت من "عدة أمراض، بما في ذلك السرطان".

ويدور قتال عنيف بشكل خاص في منطقة دونباس، حيث تركز موسكو هجومها عليها دون إحراز أي تقدم كبير، إذ إن "المدفعية الأوكرانية تحبط الجهود الروسية لكسب الأرض بما في ذلك جهودهم لعبور نهر دونست مما يؤثر على قدرتهم على إرسال تعزيزات كبيرة إلى شمال دونباس" وفقًا لمسؤول دفاعي أميركي.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة الماضي أن القوات الأوكرانية صدت "بنجاح" محاولة روسية لعبور النهر المذكور بالقرب من سيفيرودونتسك، مما تسبب في خسائر فادحة لقوات موسكو.

ويبدو أن الأمر قد انعكس على الوضع في خاركيف التي كانت أحد الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للروس، إذ يقول المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية "النشاط الرئيسي للعدو في منطقة خاركيف كان سحب وحداته من هذه المدينة".

ونسبت المجلة الفرنسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله مساء الجمعة، في رسالته اليومية، إن "التحرير التدريجي لمنطقة خاركيف يثبت أننا لن نترك شيئا للعدو" معلنا أن استعادة الأراضي التي سقطت في أيدي روسيا مستمرة "حتى اليوم، تم تحرير 1015 بلدة، بما في ذلك 6 بلدات خلال الـ 24 ساعة الماضية".