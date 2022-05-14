المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات ينتخب محمد بن زايد رئيسا للدولة

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات اليوم السبت محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه "تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وذكرت الوكالة أن المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات اتخذ قراره خلال اجتماعه اليوم في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويأتي انتخاب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب يوم على إعلان الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 74 عاما.

ويوم الجمعة الماضي، وري جثمان الرئيس الإماراتي الراحل الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبو ظبي، وأعلنت الدولة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.