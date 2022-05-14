أقر بالوصاية الهاشمية على القدس.. بايدن يؤكد لملك الأردن على ضرورة خفض التوتر في فلسطين

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني -الذي يزور واشنطن- على ضرورة إيجاد آليات للحد من التصعيد ودعم جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، فقد أقر الرئيس الأميركي بالدور الأساسي للمملكة الأردنية في الإشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، كما شدد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي الشريف.

ونقل البيان عن الملك عبد الله الثاني دعوته إلى تكثيف الجهود الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، ذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة "الراسخ للأردن الذي يشكل حليفا حيويا وقوة للاستقرار في الشرق الأوسط".

كما جدد الرئيس الأميركي دعمه حل الدولتين، مشددا على الحاجة إلى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/نيسان 2014 لعدة أسباب، بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى ووقف الاستيطان.