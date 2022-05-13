شبكة الجزيرة تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الراحلة شيرين أبو عاقلة

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مشيعي الفقيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة بعد اقتحام المستشفى الفرنسي في القدس، حيث انهالت بالضرب المبرح على حاملي نعش فقيدة الإعلام العربي والعالمي.

وأكدت الشبكة أن مشهد الاعتداء يخرق كل الأعراف والقوانين الدولية. واستنكرت بأشد عبارات الشجب والتنديد هذه الممارسات، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن كافة المشيعين من عائلة الزميلة شيرين وأسرتها.





وأكدت شبكة الجزيرة أنها مستمرة في تغطيتها الصحفية ونقل الخبر والصورة بكل دقة وموضوعية، ولن تثنيها مثل هذه الممارسات عن قول الحقيقة.

وكانت شبكة الجزيرة الإخبارية أدانت قتل قوات الاحتلال مراسلتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة شيرين أبو عاقلة في أثناء تغطيتها عملية اقتحام جنين.

وقالت الشبكة -في بيان سابق- إنه "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".





ودانت الشبكة "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، وحمّلت "الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وقدمت الشبكة "خالص العزاء لعائلة الفقيدة الغالية شيرين في فلسطين ولأسرتها الكبيرة الممتدة في أصقاع العالم"، وأكدت أنها تقطع "عهدا بملاحقة الجناة قانونيا، مهما حاولوا التستر على جريمتهم، وتقديمهم للعدالة".