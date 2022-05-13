الإعلان عن وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة "إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وتولى الشيخ خليفة الحكم في الإمارات إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وفي يناير/كانون الثاني 2014 أصيب بجلطة ليترك إدارة شؤون إمارة أبو ظبي لأخيه الشيخ محمد بن زايد.

ومنذ مرضه لم يظهر الشيخ خليفة للعلن إلا في مناسبات قليلة.