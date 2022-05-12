كوريا الشمالية تعلن إغلاقا عاما بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بـ"كوفيد-19″ منذ ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف العام، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كيم دعا كل مدن البلاد ومقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل كل وحدة عمل وكل وحدة إنتاج وكل وحدة سكنية عن بعضها بعضا.

وأكّدت كوريا الشمالية الخميس تسجيل أول إصابة بفيروس "كوفيد-19" في البلاد، وقالت الوكالة إن الإصابة "تتوافق مع" المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار.

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي إن "الهدف هو القضاء على جذور الجائحة في أقصر مدة زمنية ممكنة"، وأمر بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة.

ودعا المواطنين إلى منع انتشار الفيروس عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد، وفقا للوكالة.

كما أعلن الزعيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية ستُنظم بحيث تُعزل كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وكانت كوريا الشمالية قد أغلقت حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في 2020، وحتى اليوم الخميس لم تكن بيونغ يانغ قد أعلنت أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أجرت كوريا الشمالية 13259 اختبارًا لرصد الإصابات بكوفيد في 2020، أتت نتائجها كلها سلبية.