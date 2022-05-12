بحثا قضايا إقليمية بينها فلسطين واليمن وسوريا والعراق.. أمير قطر يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي.

وأكد أمير دولة قطر بعد لقائه الرئيس الإيراني في طهران -التي وصل إليها اليوم الخميس في زيارة رسمية تلبية لدعوة من إبراهيم رئيسي- أن هناك اتفاقا على أهمية اعتماد الحوار في حل الخلافات في المنطقة.

وأضاف "ندفع جميع الأطراف إلى الأمام، من أجل التوصل لاتفاق عادل للجميع في مفاوضات فيينا النووية".

وقال أمير قطر "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، وتابع "بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي".

من جهته، قال الرئيس الإيراني إنه بحث مع أمير دولة قطر القضايا الإقليمية، مؤكدا أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيدا عن التدخل الغربي.

وأضاف أن زيارة أمير قطر لطهران منعطف لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحسب وكالة الأنباء القطرية، عقدت جلسة المباحثات الرسمية بالقصر الجمهوري بمدينة طهران اليوم الخميس، وتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والاستثمار والنقل والمواصلات.

كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في المنطقة.

وحضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وحضرها من الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الطاقة علي أكبر محرابيان، ووزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي.

وكان الرئيس الإيراني قد زار الدوحة فبراير/شباط الماضي، حيث شارك في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت بالعاصمة القطرية.

وعلى هامش القمة، عقد الشيخ تميم والرئيس الإيراني لقاء ثنائيا ناقشا فيه أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات الراهنة بالمنطقة.

وتم خلال تلك الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، شملت العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية، والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.