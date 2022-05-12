أمير قطر يصل إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الإيراني قد زار الدوحة في فبراير/شباط الماضي، حيث شارك في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت بالعاصمة القطرية.

وعلى هامش القمة، عقد الشيخ تميم والرئيس الإيراني لقاء ثنائيا ناقشا فيه أبرز المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن التطورات الراهنة بالمنطقة.

وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، شملت العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية، والتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية.