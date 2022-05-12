أمير قطر يعزي أسرة شيرين أبو عاقلة ويدعو لمحاسبة قاتليها

عبّر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تعازيه لأسرة الزميلة مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة التي استشهدت أمس الأربعاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحامه لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أمير دولة قطر في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران اليوم "يجب محاسبة من ارتكب جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

ومن جهته قدم الرئيس الإيراني التعازي لأسرة شيرين أبو عاقلة وقال إن "جرائم الكيان الصهيوني لن تمنحه الأمن بل تزرع الكراهية ضده".