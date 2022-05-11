وكالة سانا: الجيش الإسرائيلي قصف بالصواريخ مواقع بمحافظة القنيطرة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن إسرائيل نفذت "اعتداء" بالصواريخ على محيط ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الوكالة إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ محيط بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي، مضيفة أن القصف أسفر عن أضرار مادية فقط.

وخلال السنوات الماضية، شنّت تل أبيب عشرات الهجمات الجوية على سوريا مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، حسب الرواية الإسرائيلية.

ونادرا ما تعترف تل أبيب بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قربها.