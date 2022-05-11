اغتيال شيرين أبو عاقلة.. موجة غضب عارمة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

فجّر خبر اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح اليوم، موجة غضب واستنكار عارمة عبر المنصات العربية والدولية، وسط مطالبات حثيثة بمحاسبة ومحاكمة المتورطين بذلك.

وندّد صحفيون وسياسيون وناشطون، على نطاق واسع بجريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، مؤكدين أنها دليل جديد على فظاعة الاحتلال واستهدافه المتعمد لصوت الحقيقة الذي تربت عليه الأجيال على مدار سنوات طويلة.

اشك كثيرا في ان يكون مصرع الصحفية المتميزة شيرين ابو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، قد وقع بطريق الخطأ، وانما هو جريمة متعمدة لاخفاء الحقيقة، ارتكبها نظام عنصري يعتقد انه فوق القانون الدولي. ندين هذه الجريمة النكراء ونتقدم بخالص العزاء لاسرة ومحبي الراحلة المحترمة — Hassan Nafaa (@hassanafaa) May 11, 2022

واستذكر ناشطون وصحفيون المسيرة الإعلامية للصحفية الشهيدة وسنوات العمل في مجال الصحافة، ونقلها للأخبار وتغطيتها للأحداث الساخنة في كل المناطق الفلسطينية.

وأعاد خبر استشهاد الصحفية إلى الأذهان أسماء شهداء العمل الصحفي الذين تعمد الاحتلال استهدافهم رغم ارتدائهم لباس الصحافة الخاص، وعدم مشاركتهم في أي أعمال اشتباك مع الاحتلال، مشددين على أن هدف الاحتلال الأبرز هو قتل الحقيقة.

Shocked by the killing of @AlJazeera journalist Shireen Abu Aqla who was reporting on ISF incursions in Jenin. We express our deepest condolences to her family and call for a swift and independent investigation to bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/gYmfik7Dah — EU and Palestinians (@EUpalestinians) May 11, 2022

كما عبّر سفراء أجانب ووزراء خارجية دوليون عن صدمتهم بخبر استشهاد أبو عاقلة وهي ترتدي سترة الصحافة، واستنكر نشطاء تعمد الاحتلال اغتيالها أسفل الأذن في مكان غير محمي من الخوذة التي كانت ترتديها، وفق ما أوضحته تحقيقات أولية لمراكز حقوقية.

وكتب وزير الخارجية الهولندي "أشعر بالصدمة لوفاة صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة ويجب التحقيق في الملابسات والظروف".

Shocked by the tragic death of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akhleh on the West Bank. The freedom of press and the safety of journalists are indispensable for free and democratic societies. Anywhere in the world. Facts and circumstances must be investigated. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) May 11, 2022

وغردت المتحدثة باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط جولييت توما "شيرين أبو عاقلة وداعا صديقتي، وداعا يا صوت فلسطين وشكراً جزيلاً على الشجاعة والموضوعية والمهنية الصحفية سوف نفتقدك جداً ارقدي بسلام، الراحة الأبدية لك".

ندين بأشد العبارات قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة جريمة بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها. رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحافية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 11, 2022

وكتب السياسي والأكاديمي المصري حسن نافعة "أشك كثيرًا في أن يكون مصرع الصحفية المتميزة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، قد وقع بطريق الخطأ، وإنما هو جريمة متعمدة لإخفاء الحقيقة، ارتكبها نظام عنصري يعتقد أنه فوق القانون الدولي. ندين هذه الجريمة النكراء ونتقدم بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحلة المحترمة".

ونشر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية في قطر محمد الخليفي "لا يطيق الاحتلال رقابة الصحافة الكاشفة عن حقيقة ممارساته التعسفيّة على الأرض في فلسطين، فأقدم دون وازعٍ على اغتيال الصحفية البارزة شيرين أبو عاقلة، في جريمة نكراء واعتداء على حرية الإعلام. نؤكد ضرورة المساءلة وتحرك المجتمع الدولي لحماية الصحفيين".

أعربت #منظمة_التعاون_الإسلامي عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الصحفية@AJArabic #شيرين_ابو_عاقلة في الأراضي #الفلسطينية، مؤكدة ان ذلك يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية ويستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة. pic.twitter.com/tDw059b0OD — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) May 11, 2022