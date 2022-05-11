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اغتيال شيرين أبو عاقلة.. موجة غضب عارمة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

A picture of Al Jazeera reporter Shireen Abu Akleh, who was killed by Israeli army gunfire during an Israeli raid, according to the Qatar-based news channel, is displayed, in Doha
استشهاد شيرين أبو عاقلة أعاد إلى الأذهان أسماء شهداء العمل الصحفي الذين تعمد الاحتلال استهدافهم (رويترز)
11/5/2022-|آخر تحديث: 11/5/202202:59 PM (مكة المكرمة)

فجّر خبر اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة صباح اليوم، موجة غضب واستنكار عارمة عبر المنصات العربية والدولية، وسط مطالبات حثيثة بمحاسبة ومحاكمة المتورطين بذلك.

وندّد صحفيون وسياسيون وناشطون، على نطاق واسع بجريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، مؤكدين أنها دليل جديد على فظاعة الاحتلال واستهدافه المتعمد لصوت الحقيقة الذي تربت عليه الأجيال على مدار سنوات طويلة.

واستذكر ناشطون وصحفيون المسيرة الإعلامية للصحفية الشهيدة وسنوات العمل في مجال الصحافة، ونقلها للأخبار وتغطيتها للأحداث الساخنة في كل المناطق الفلسطينية.

وأعاد خبر استشهاد الصحفية إلى الأذهان أسماء شهداء العمل الصحفي الذين تعمد الاحتلال استهدافهم رغم ارتدائهم لباس الصحافة الخاص، وعدم مشاركتهم في أي أعمال اشتباك مع الاحتلال، مشددين على أن هدف الاحتلال الأبرز هو قتل الحقيقة.

كما عبّر سفراء أجانب ووزراء خارجية دوليون عن صدمتهم بخبر استشهاد أبو عاقلة وهي ترتدي سترة الصحافة، واستنكر نشطاء تعمد الاحتلال اغتيالها أسفل الأذن في مكان غير محمي من الخوذة التي كانت ترتديها، وفق ما أوضحته تحقيقات أولية لمراكز حقوقية.

وكتب وزير الخارجية الهولندي "أشعر بالصدمة لوفاة صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة ويجب التحقيق في الملابسات والظروف".

وغردت المتحدثة باسم اليونيسيف في الشرق الأوسط جولييت توما "شيرين أبو عاقلة وداعا صديقتي، وداعا يا صوت فلسطين وشكراً جزيلاً على الشجاعة والموضوعية والمهنية الصحفية سوف نفتقدك جداً ارقدي بسلام، الراحة الأبدية لك".

وكتب السياسي والأكاديمي المصري حسن نافعة "أشك كثيرًا في أن يكون مصرع الصحفية المتميزة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة، قد وقع بطريق الخطأ، وإنما هو جريمة متعمدة لإخفاء الحقيقة، ارتكبها نظام عنصري يعتقد أنه فوق القانون الدولي. ندين هذه الجريمة النكراء ونتقدم بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحلة المحترمة".

ونشر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية في قطر محمد الخليفي "لا يطيق الاحتلال رقابة الصحافة الكاشفة عن حقيقة ممارساته التعسفيّة على الأرض في فلسطين، فأقدم دون وازعٍ على اغتيال الصحفية البارزة شيرين أبو عاقلة، في جريمة نكراء واعتداء على حرية الإعلام. نؤكد ضرورة المساءلة وتحرك المجتمع الدولي لحماية الصحفيين".

المصدر : وكالة سند