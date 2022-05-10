لودريان: في أوكرانيا.. هذه أخطاء بوتين الأربعة وأتوقع حربا طويلة وصعبة

في حوار له مع إحدى القنوات الفرنسية، ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب العديد من الأخطاء الإستراتيجية، لا سيما في بداية هجومه، حسب ما لخصته صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien).

وحذر لودريان -في حديثه لقناة "بي إف إم تي في" (BFMTV)- من أن الحرب ستكون "طويلة وصعبة"، لافتا إلى أن خطاب بوتين بمناسبة ذكرى التاسع من مايو/أيار لم يأت بجديد، "فالعدوان الروسي مستمر، والحرب مستمرة بمآسيها، وستكون طويلة وصعبة لأن بوتين في حالة إنكار ويحاول تغيير مبررات الحرب وقلب المسؤوليات"، على حد تعبيره.

ورأى لودريان أن الرئيس الروسي ارتكب "4 أخطاء إستراتيجية".

أولا -وقبل كل شيء- عندما اعتقد أن أوكرانيا ستسقط من دون عناء يذكر وهو ما تبين أنه مناف للواقع؛ إذ تحول شعب هذا البلد إلى أمة "تقاتل ببسالة"، على حد قوله.

أما الخطأ الثاني، فهو أن سيد الكرملين كان يعتقد أن رد فعل أوروبا سيكون هشًا وهو ما اتضح عكسه.

ويتعلق خطأ بوتين الثالث، حسب الوزير الفرنسي، في اعتقاده أنه رأى نقاط ضعف في حلف شمال الأطلسي والواقع أن هذا الحلف عزز من التشبث بمبادئه.

أما خطأ بوتين الرابع، فهو مبالغته في تقدير قوة جيشه، حسب لودريان.