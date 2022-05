لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

جرى اليوم إجلاء أكثر من 50 مدنيا من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وقد أكدت الأمم المتحدة عملية الإجلاء التي تمت في قافلة ضمت مركبات عليها شعار الأمم المتحدة، وتحاصر القوات الروسية مجمع آزوفستال وهو المعقل المتبقي للقوات الأوكرانية في المدينة المحاصرة، من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا.

من جهة أخرى، قالت السلطات الروسية في مقاطعة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا إن حريقا اندلع في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، فيما قال حاكم منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا إن جسرا للسكك الحديدية انهار في المنطقة جراء عمل تخريبي.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ67 من هذه الحرب:

منذ 23 دقيقة

منذ 25 دقيقة

المتحدث باسم القيادة العسكرية لأوديسا: القوات الأوكرانية قصفت أمس واليوم مقر قيادة للجيش الثاني الروسي في إيزيوم.

منذ 41 دقيقة

حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا: انهيار جسر للسكك الحديدية في المنطقة جراء عمل تخريبي.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية الألمانية:

منذ ساعتين

وكالة تاس الروسية: سلطات مقاطعة بيلغورود غربي روسيا تؤكد اندلاع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

Looks like something is on fire in Belgorod. https://t.co/IqO7geGV4b pic.twitter.com/axtaKJQVWA

منذ ساعتين

الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية تحتجز المدنيين رهائن في آزوفستال في مدينة ماريوبول وتمنعهم من المغادرة.

منذ ساعتين

رويترز: 14 مدنيا غادروا منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول ووصلوا إلى مركز إيواء مؤقت في إقليم دونيتسك.

منذ 3 ساعات

نوفوستي: إجلاء نحو 40 مدنيا من مناطق متاخمة لمصنع آزوفستال في ماريوبول هم 8 أطفال و18 رجلا و14 امرأة.

منذ 4 ساعات

رويترز: نحو 40 مدنيا وصلوا اليوم إلى مركز إيواء مؤقت بعد تمكنهم من مغادرة منطقة مصنع آزوفستال بماريوبول.

منذ 5 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: إجلاء السكان من المدينة نحو الأراضي الأوكرانية يمكن أن يبدأ اليوم.

منذ 5 ساعات

منذ 5 ساعات

Highest level Turkish visit to #Ukraine since start of the conflict

Dep Foreign Minister Sedat Önal and Presidential Spokesman Ibrahim Kalin have turned up in Kiev

Here meeting head of presidential office @AndriyYermak. Also met President Zelenskyy. Photo @anadoluimages pic.twitter.com/Zp2xpmasvO

— Andrew Hopkins (@achopkins1) May 1, 2022