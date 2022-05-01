لحظة بلحظة.. تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

جرى اليوم إجلاء أكثر من 50 مدنيا من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وقد أكدت الأمم المتحدة عملية الإجلاء التي تمت في قافلة ضمت مركبات عليها شعار الأمم المتحدة، وتحاصر القوات الروسية مجمع آزوفستال وهو المعقل المتبقي للقوات الأوكرانية في المدينة المحاصرة، من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا.

من جهة أخرى، قالت السلطات الروسية في مقاطعة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا إن حريقا اندلع في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، فيما قال حاكم منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا إن جسرا للسكك الحديدية انهار في المنطقة جراء عمل تخريبي.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ67 من هذه الحرب:

منذ 23 دقيقة

رويترز عن الرئيس الأوكراني:

بدء عملية إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول

إجلاء نحو 100 مدني من مجمع آزوفستال في ماريوبول حتى الآن

نعمل على إجلاء المزيد من المدنيين المحاصرين في مجمع آزوفستال الصناعي

منذ 25 دقيقة

المتحدث باسم القيادة العسكرية لأوديسا: القوات الأوكرانية قصفت أمس واليوم مقر قيادة للجيش الثاني الروسي في إيزيوم.

منذ 41 دقيقة

حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا: انهيار جسر للسكك الحديدية في المنطقة جراء عمل تخريبي.

منذ ساعة

وزيرة الخارجية الألمانية:

لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا إذا انسحبت قواتها من أوكرانيا.

وقف إطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يكون خطوة أولى نحو رفع العقوبات عن روسيا.

منذ ساعتين

وكالة تاس الروسية: سلطات مقاطعة بيلغورود غربي روسيا تؤكد اندلاع حريق في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

Looks like something is on fire in Belgorod. https://t.co/IqO7geGV4b pic.twitter.com/axtaKJQVWA — Rob Lee (@RALee85) May 1, 2022

منذ ساعتين

الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية تحتجز المدنيين رهائن في آزوفستال في مدينة ماريوبول وتمنعهم من المغادرة.

منذ ساعتين

رويترز: 14 مدنيا غادروا منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول ووصلوا إلى مركز إيواء مؤقت في إقليم دونيتسك.

منذ 3 ساعات

نوفوستي: إجلاء نحو 40 مدنيا من مناطق متاخمة لمصنع آزوفستال في ماريوبول هم 8 أطفال و18 رجلا و14 امرأة.

منذ 4 ساعات

رويترز: نحو 40 مدنيا وصلوا اليوم إلى مركز إيواء مؤقت بعد تمكنهم من مغادرة منطقة مصنع آزوفستال بماريوبول.

منذ 5 ساعات

مجلس مدينة ماريوبول: إجلاء السكان من المدينة نحو الأراضي الأوكرانية يمكن أن يبدأ اليوم.

منذ 5 ساعات

الأمن الأوكراني:

وحدة الاستخبارات أحبطت عملية إرهابية روسية كانت تهدف لإسقاط طائرة ركاب.

عملاء لروسيا خططوا لإسقاط طائرة ركاب فوق روسيا أو بيلاروسيا ثم اتهام أوكرانيا وحلفائها.

منذ 5 ساعات

المتحدث باسم الرئاسة التركية:

وحدة الأراضي الأوكرانية مبدأ لا تنازل عنه وعلى أساسه نسعى لاستكمال المفاوضات.

اكتشاف مقابر جماعية في إربن وبوتشا ومناطق أخرى صعب مهمة التفاوض بين الجانبين.

يجب وقف إطلاق النار بشكل عاجل في ماريوبول وإجلاء المدنيين والعسكريين الجرحى.

Highest level Turkish visit to #Ukraine since start of the conflict Dep Foreign Minister Sedat Önal and Presidential Spokesman Ibrahim Kalin have turned up in Kiev Here meeting head of presidential office @AndriyYermak. Also met President Zelenskyy. Photo @anadoluimages pic.twitter.com/Zp2xpmasvO — Andrew Hopkins (@achopkins1) May 1, 2022

منذ 5 ساعات

السيناتور آدم شيف: بحثنا مع زيلنسكي تشديد العقوبات على روسيا وتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

منذ 6 ساعات

وفد الكونغرس الأميركي: بوتين خرق القانون الدولي بشنه حربا على أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

بيلوسي: بحثنا مع الرئيس زيلنسكي الدعم المالي وحملنا رسالة تقدير للشعب الأوكراني.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا منظومتين من طراز "إس-300" للدفاع الجوي في منطقتي زابوروجيا وأرتيوموفكا.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا طائرتين حربيتين أوكرانيتين في منطقة خاركيف.

منذ 6 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: صواريخ أونيكس الروسية تدمر مستودعا لأسلحة أميركية وأوروبية وذخيرة بالقرب من أوديسا.

منذ 7 ساعات

نانسي بيلوسي في كييف:

وفد الكونغرس الذي التقى زيلينسكي في كييف ثمّن قيادته وشجاعته ودفاع الشعب الأوكراني عن الديمقراطية.

وفد الكونغرس الذي زار كييف أكد الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى تحقيق النصر.

منذ 7 ساعات

هيئة الأركان الأوكرانية: مقتل نحو 23 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء الغزو لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات

ريا عن وزارة الدفاع الروسية: 46 مدنيا غادروا مجمع آزوفستال الصناعي يوم أمس.

منذ 7 ساعات

وزير الخارجية الأوكراني: ناقشت مع نظيري الأميركي فرض عقوبات إضافية على روسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح والمال.

منذ 7 ساعات

الاستخبارات الأوكرانية: روسيا تتفاوض مع جورجيا وأرمينيا وأذربيجان لإعادة تصدير منتجاتها للأسواق الدولية.

منذ 7 ساعات

المخابرات الأوكرانية: روسيا تتفاوض مع جورجيا وأرمينيا وأذربيجان لإعادة تصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

منذ 8 ساعات

هيئة الاتصالات الأوكرانية: القوات الروسية قطعت الاتصالات والإنترنت في خيرسون وأجزاء من زابوروجيا.

منذ 9 ساعات

الرئيس فولوديمير زيلينسكي: التقيت في كييف مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وواشنطن رائدة في دعمنا.





منذ 9 ساعات

الاستخبارات العسكرية البريطانية:

سيطرة روسيا على خيرسون تمنحها قدرات أكبر في التقدم نحو الشمال والغرب.

تصريحات موسكو تشير إلى نيتها ممارسة تأثير سياسي واقتصادي في خيرسون على المدى الطويل.

منذ 13 ساعة

رويترز عن وزارة الدفاع الروسية: إصابات بين المدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على قرى بمنطقة خيرسون.

منذ 15 ساعة

الخارجية الأميركية:

الوزير بلينكن شدد في اتصال مع نظيره الأوكراني على دعم واشنطن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

بلينكن أطلع نظيره الأوكراني على مستجدات خطط عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى أوكرانيا.

منذ 17 ساعة

الرئيس الأوكراني: نتوقع قرارا بشأن قيود على النفط الروسي في المستقبل القريب، وما فعلته روسيا في ماريوبول لن يمر دون حساب.

منذ 17 ساعة

نائبة بالبرلمان الأوكراني للجزيرة: لا نرى أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق مع روسيا في المفاوضات.