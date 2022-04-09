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رفع عدد الحجاج إلى مليون هذا العام مع اشتراطات مرتبطة بكورونا

Pilgrims keeping social distance and wearing face masks, perform farewell Tawaf around the holy Kaaba in the Grand Mosque, after completing their extended Haj, "Haj Al Kabeer", during the annual Haj pilgrimage in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, July 22, 2021. REUTERS/Ahmed Yosri
رفع عدد الحجاج يأتي بعد عامين من القيود المشددة بسبب كورونا (رويترز)
9/4/2022

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت أن السعودية قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود المشددة المتعلقة بكوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الحج والعمرة قولها إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي "بي سي آر" (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي العام الماضي، قصرت المملكة الحج على 60 ألف حاج مقابل 2.5 مليون قبل الجائحة.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن مناسك الحج والعمرة كانت تدر على المملكة في السابق حوالي 12 مليار دولار سنويا.

المصدر : الجزيرة + وكالات