زيلينسكي يدعو لإلغاء عضوية روسيا بمجلس الأمن وموسكو تتهم الغرب بعرقلة المفاوضات عبر "هيستيريا بوتشا"

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إصلاحا لمنظومة الأمم المتحدة أو إلغاء عضوية روسيا، في حين اتهمت موسكو الغرب بعرقلة المفاوضات عبر إثارة "هيستيريا" بشأن بلدة بوتشا.

وأضاف زيلينسكي -أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في أوكرانيا- أن الروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم.

ووصف زيلينسكي بالتفصيل المشاهد المروعة في بلدة بوتشا الأوكرانية، قائلا إن موسكو أرادت تحويل أوكرانيا إلى "عبيد صامتين".

كما دعا زيلينسكي إلى طرد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى إصلاح نظام الهيئة الأممية بحيث "لا يكون حق النقض يعني حق الموت".

وقال إن ميثاق الأمم المتحدة بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية.





انتقادات حادة لروسيا

وكشفت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد عن أن بلادها -بالتنسيق مع أوكرانيا وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه طلب من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ السفر إلى روسيا وأوكرانيا للضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وأضاف غوتيريش أن الحرب الروسية تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة مفتوحة بشأن الأوضاع في أوكرانيا، وقالت بريطانيا – التي ترأس مجلس الأمن- إنها ستعمل على ضمان سماع الحقيقة حول جرائم الحرب التي ترتكبها روسيا.

وتأتي الجلسة بعد أن رفضت البعثة البريطانية عقد جلسة منفصلة أمس الاثنين دعت إليها روسيا لمناقشة ما وصفتها موسكو باستفزازات شنيعة للمتطرفين الأوكرانيين في بوتشا.





ورأت رئيسة المجلس المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد -خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين- أنها استجابت للطلب الروسي عبر دمجه مع اجتماع الثلاثاء الذي كان مجدولا مسبقا.

وأشادت روزماري ديكارلو وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية الثلاثاء بتركيا لاستضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وحذرت من أن إطالة أمد الحرب ستضعف المؤسسات العالمية المكرسة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقالت ديكارلو -في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء- إن "الحرب تدمر أوكرانيا الآن وتهدد مستقبلها أيضا، وأضرت البنية الأمنية لأوروبا".





انتقادات روسية للغرب

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا إن بريطانيا تسيء استخدام رئاسة المجلس، ووصف هذه التصرفات بأنها وصمة عار على الدبلوماسية البريطانية.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من خلال إثارة "هيستيريا" بشأن بلدة بوتشا، حيث تقول أوكرانيا والغرب إن هناك أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب.

وتنفي موسكو الاتهام وتصف المزاعم بأنها تزوير شنيع.





تحرك أوروبي

وعقد البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة الخطوات التصعيدية المزمع اتخاذها ضد روسيا. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة عقوبات مكثفة على روسيا، وقالت أمام البرلمان الأوروبي إن تلك الحزمة تشمل قطاع الصادرات والطاقة والتكنولوجيا والأسطول البحري، إضافة إلى توسيع الحظر على قطاع البنوك ليشمل 23% من قدرة هذا القطاع.

وأضافت أنه سيتم فرض حظر على روسيا وبيلاروسيا في قطاعي التكنولوجيا والنقل.