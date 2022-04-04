وزراء خارجية 5 دول عربية في موسكو لبحث الأزمة الأوكرانية

يزور وزراء خارجية 5 دول عربية -اليوم الاثنين- العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مشاورات واتصالات للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

ووفق بيان للجامعة العربية، يجري وفد لمجموعة الاتصال على مستوى الوزراء، مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، تليها زيارة إلى بولندا الثلاثاء لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وتضمّ مجموعة الاتصال العربية وزراء خارجية: الأردن والجزائر والسودان والعراق ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتشكلت المجموعة الوزارية بقرار من مجلس الجامعة في دورته 157 على مستوى وزراء الخارجية التي انعقدت بالقاهرة في 9 مارس/آذار الماضي، بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية لإيجاد حل دبلوماسي لها.

وبحسب بيان للخارجية المصرية اليوم الاثنين، توجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى موسكو، ومنها لاحقا إلى وارسو، في إطار زيارة لمجموعة الاتصال على المستوى الوزاري، تنفيذا لمُخرجات مجلس الجامعة العربية.

كما أفاد بيان للخارجية الجزائرية بمشاركة الوزير رمطان لعمامرة في زيارة موسكو، لمباشرة مشاورات حول الأزمة في أوكرانيا، وبحث آفاق مساعي التهدئة وتخفيف حدة التوتر، للتوصل إلى حل سياسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية بالأردن، أن وزير الخارجية أيمن الصفدي سيبدأ زيارة إلى موسكو لعقد مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

بينما أعلنت وكالة آشور العراقية الخاصة عن زيارة 5 وزراء خارجية عرب -بينهم العراقي فؤاد حسين- لروسيا وبولندا، من أجل الاستماع إلى مواقف الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا.