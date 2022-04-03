عشرات الضحايا جراء انفجار بملهى ليلي في العاصمة الأذربيجانية باكو
3/4/2022
أعلنت وزارة الطوارئ الأذربيجانية عن سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار حدث في ملهى ليلي بالعاصمة باكو في ساعة متأخرة من ليلة اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "وفقا للتقارير الأولية، قتل وجرح أشخاص في الحادث".
ونقل مراسل الجزيرة أن أكثر من 30 شخصا جُـرحوا في هذا الانفجار، من بينهم 6 في حالة حرجة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز.
وأشارت الوزارة إلى أنها "تلقت معلومات حول انفجار بمنشأة في شارع تارلان علياربيوف" في باكو فجر اليوم الأحد، ولم تحدد عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع وقت الانفجار، لكن البيان أكد أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
ونُشرت صور على الموقع الإلكتروني للوزارة تظهر عمليات الحفر بين أنقاض المبنى.
المصدر : الجزيرة + وكالات