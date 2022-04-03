زعيم طالبان يحظر المخدرات في أفغانستان

كابل- أعلن زعيم حركة طالبان في أفغانستان مولوي هبة الله آخوند زاده حظرا كاملا للمخدرات بأنواعها في أفغانستان زراعة وتجارة وصناعة، وقال إن من يتورط في ذلك سيتم التعامل معه بحزم قانونيا.

وفي بيان تلاه نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي طالب آخوند زاده المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بدعم بلاده في إحداث تغيير زراعي، وذلك بزراعة محاصيل زراعية مفيدة بدلا من المواد المخدرة، مقتبسا من آيات القرآن الكريم وأحاديث نبوية تؤكد حرمة كل ما هو مخدر وضار للإنسان والمجتمع.

ويعيد هذا القرار إلى الأذهان قرار الملا محمد عمر الزعيم السابق لحركة طالبان قبل أكثر من عقدين حينما حظر المخدرات خلال العهد الأول لحكم طالبان، وقد وصف متحدث باسم الداخلية حظر المخدرات بالصعب وأنه سيلقى ردود فعل من قبل البعض.

وقال مسؤول آخر في وزارة الداخلية إن هناك 3.5 ملايين مدمن، منهم 20 ألفا محتجزون في مراكز علاج وتأهيل.