إحياء ليوم القدس.. مسيرات بعدة دول تنديدا باعتداءات الاحتلال

شهدت عدد من الدول تنظيم مسيرات داعمة للفلسطينيين وحقوقهم، وذلك تزامنا مع يوم القدس، ومنددة بالاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة.

ففي إيران، شهدت العاصمة طهران ومدن أخرى مسيرات بمناسبة يوم القدس، تم التنديد خلالها بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

وللمناسبة، استعرض الحرس الثوري عددا من صواريخه الباليستية.

من جهته، دان وزير الخارجية أمير عبد اللهيان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وطالب الدول الإسلامية بتحرك جدي وعاجل. كما دعا لجلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث ما تقوم به إسرائيل في القدس.

دعم وتضامن

وفي مدينة إسطنبول التركية تجمع العشرات من الناشطين إحياء ليوم القدس، ورفع المشاركون اللافتات الداعمة لفلسطين والمنددة بإجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة والأقصى المبارك.

وفي العاصمة بغداد، نظم عدد من رجال الدين الشيعة والسنة وشيوخ عشائر والمئات من العراقيين وقفة تضامنية ومسيرة بمناسبة يوم القدس.

وقد ندد المشاركون فيها بالاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ممارساته القمعية في المسجد الأقصى وباقي الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك، في وقت نظمت أحزاب ومنظمات أهلية مظاهرة أمام مبنى السفارة الأميركية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لإحياء يوم القدس ودعم القضية الفلسطينية.

اعتداءات وتنديد

وطالب المتظاهرون الولايات المتحدة بوقف دعمها للاحتلال وإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما نددوا بالاعتداءات المتواصلة على المصلين في المسجد الأقصى.

وسلم قادة الأحزاب والمنظمات الأهلية المشاركة في المظاهرة السفارة الأميركية مذكرة احتجاج طالبوا فيها واشنطن بالتوقف عن دعم إسرائيل.

ومن جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن صدامات جديدة اندلعت الجمعة بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة الأقصى أسفرت عن إصابة 42 شخصا بجروح.

وأثارت الصدامات في الأقصى مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع جديد بعد حرب العام الماضي التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.