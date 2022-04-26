شاهد- "أريد أن أرى الشمس من جديد".. أمنية مئات المدنيين المحاصرين تحت مصنع آزوفستال في ماريوبول

يتحصن مئات المدنيين -بمن فيهم العديد من النساء والأطفال- منذ عدة أسابيع في ملجأ تحت مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول والذي أصبح اليوم آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في هذه المدينة، وهو يتعرض للقصف ليل نهار، وقد نُشر مقطع فيديو يتوسل فيه هؤلاء المحاصرون للحكومات الغربية لمساعدتهم على الخروج.

وفي هذا المقطع -الذي صوره جنود أوكرانيون من كتيبة آزوف وتم نشره على تويتر- يظهر مدنيون أوكرانيون وهم يعيشون في ظروف صعبة، بدون ماء أو طعام ومعهم أطفال صغار يقولون إنهم لا يستطيعون النوم من شدة الصدمة.

وفي تقرير لها عن الموضوع تنقل صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية ما قالته إحدى النساء المحاصرات في قبو مصنع آزوفستال في ماريوبول الذي لجأت إليه قبل شهرين، حيث تقول "عددنا هنا 600 مدني تقريبا، ليس لدينا ماء أو طعام، لا نعرف كم سنبقى هنا، والأطفال خائفون للغاية ولا يستطيعون النوم".

Second video has been posted from Azovstal in Mariupol.

Video is filmed by the soldiers Inside the shelter. I made English subtitles to one part of the video. pic.twitter.com/CdVgZAOss9 — Scootercaster (@ScooterCasterNY) April 24, 2022

معظم هؤلاء المدنيين المتحصنين في المصنع لم يروا ضوء النهار منذ ما يقارب شهرين، تقول لوباريزيان، ويظهر المقطع الأخير مئات المدنيين المحشورين في مهاجع مؤقتة وقد بدأ الماء والطعام ينفدان فيها.

وتنقل الصحيفة نداء لإحدى الأمهات وهي تبكي بحرقة وتقول "باسم جميع سكان ماريوبول أطلق نداء إلى العالم، ساعدونا من فضلكم، نريد أن نعيش، لقد سئمنا القصف والضربات الجوية المتواصلة على أراضينا، فإلى متى هذا الأمر؟ ساعدونا، أوقفوا عدوان الاتحاد الروسي على بلدي".

ويوضح صبي يبلغ من العمر 10 سنوات أنه يود فقط "رؤية الشمس مرة أخرى ذات يوم"، "آمل أن نتمكن من الخروج من هنا ورؤية الشمس، لأننا نجلس هنا منذ شهرين بالفعل.. أريد أن أرى الشمس لأن المكان هنا مظلم".

ويتكرر نفس النداء مع امرأة أخرى، إذ تقول "يبكي الأطفال هنا باستمرار، إنهم يريدون اللعب والعيش، أوقفوا هذا العدوان، أطلب من الرئيس الأميركي ومن المملكة المتحدة وفرنسا وكندا واليابان.. أطلب من الجميع، من فضلكم ساعدونا، حررونا".

وقد أعلنت روسيا أمس الاثنين عزمها وقف الأعمال العدائية للسماح بإجلاء هؤلاء المدنيين، لكنها اشترطت استسلام مقاتلي آزوف الموجودين أيضا في الموقع، والذين تعتبرهم موسكو متطرفين ومرتزقة أجانب، لكن -وفقا لكييف- لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقد كتبت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيسة الوزراء الأوكراني على تليغرام "أعلن رسميا وعلنيا أنه للأسف لا يوجد اتفاق بشأن ممر إنساني من آزوفستال اليوم".