شاهد- "أريد أن أرى الشمس من جديد".. أمنية مئات المدنيين المحاصرين تحت مصنع آزوفستال في ماريوبول

يتحصن مئات المدنيين -بمن فيهم العديد من النساء والأطفال- منذ عدة أسابيع في ملجأ تحت مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول والذي أصبح اليوم آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في هذه المدينة، وهو يتعرض للقصف ليل نهار، وقد نُشر مقطع فيديو يتوسل فيه هؤلاء المحاصرون للحكومات الغربية لمساعدتهم على الخروج.

وفي هذا المقطع -الذي صوره جنود أوكرانيون من كتيبة آزوف وتم نشره على تويتر- يظهر مدنيون أوكرانيون وهم يعيشون في ظروف صعبة، بدون ماء أو طعام ومعهم أطفال صغار يقولون إنهم لا يستطيعون النوم من شدة الصدمة.

وفي تقرير لها عن الموضوع تنقل صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية ما قالته إحدى النساء المحاصرات في قبو مصنع آزوفستال في ماريوبول الذي لجأت إليه قبل شهرين، حيث تقول "عددنا هنا 600 مدني تقريبا، ليس لدينا ماء أو طعام، لا نعرف كم سنبقى هنا، والأطفال خائفون للغاية ولا يستطيعون النوم".

Second video has been posted from Azovstal in Mariupol.

Video is filmed by the soldiers Inside the shelter.

I made English subtitles to one part of the video. pic.twitter.com/CdVgZAOss9

— Scootercaster (@ScooterCasterNY) April 24, 2022