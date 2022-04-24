السودان.. 8 قتلى و20 ألف نازح جراء اقتتال قبلي في دارفور

قالت هيئة محامي دارفور بالسودان، اليوم الأحد، إن اقتتالا قبليا اندلع أول أمس الجمعة في ولاية غرب دارفور (غربي السودان) دفع 20 ألفا للنزوح عن منازلهم، وذكرت هيئة إنسانية أن 8 أشخاص قتلوا، وأصيب 16 آخرون في الاشتباكات القبلية.

وذكرت الهيئة -في بيان- أن الاقتتال القبلي اندلع في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، وهي تقع على مسافة 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة الولاية، وذكر شيوخ قبائل في المنطقة أن مسلحين من قبيلة الرزيقات العربية هاجموا مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية، ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات.

ونجم عن الهجوم سقوط العديد من الضحايا من أهالي المنطقة ومن المهاجمين، وقال آدم رجال -الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، وهي جمعية أهلية مستقلة- إن الاشتباكات خلفت حرق عشرات المنازل. واتهمت التنسيقية مليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

ونشأت الجنجويد في إقليم دارفور في مطلع الألفية الثانية، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور الذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا.

شنت مليشيات الجنجويد صباح امس الجمعة هجوماً على مواطني كرينك بولاية غرب دارفور اسفر عن سقوط ٨ شهداء و ١٦ جريح بحسب بيان تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بدار مساليت #الشوارع_لاتساوم pic.twitter.com/kM0jTafZgM — Siddig Ibrahim (@siddign) April 23, 2022

صراعات متكررة

وذكرت هيئة محامي دارفور أن الصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل غياب تام للدولة "حتى صارت ظاهرة مألوفة"، ومن أسباب هذه الصراعات التنازع حول الأراضي والموارد ومسارات الرعي.

وتابعت الهيئة أن عدة مناطق في دارفور شهدت الأسابيع الماضية أحداثا دامية مماثلة في منطقة جبل مون، ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور، وفي ولاية جنوب دارفور مؤخرا بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة، وقبل ذلك في ولاية شمال دارفور ووسطها.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نبأ وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية في الخرطوم لحسم الانفلات الأمني في المنطقة، كما عقدت لجنة أمن ولاية غرب دارفور اجتماعا برئاسة شرطة الولاية اتخذت خلاله جملة من التدابير الأمنية في ما يتعلق بإرسال تعزيزات إضافية إلى مناطق التوتر، والقيام بعمليات تمشيط في الطرقات.

يشار إلى أن أكثر من 250 شخصا قتلوا منذ تولي الجيش مقاليد السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020.