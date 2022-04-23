بلينكن في كييف الأحد.. زيلينسكي يدعو بوتين لإنهاء الحرب ويهدد بإيقاف المفاوضات إن أعلنت روسيا "جمهورية" خيرسون

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم السبت- أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد، وذلك بعد شهرين تماما من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف "غدا سيزورنا مسؤولون أميركيون، وسألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن"، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.





وجدد زيلينسكي السبت دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب"، وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكررا أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين.

وقال زيلينسكي إن ماريوبول تعيش ظروفا صعبة تحت وطأة القصف المستمر، وأضاف "دعونا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة في ماريوبول، واقترحنا تبادل أسرانا بالجنود الروس والجثث".

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا لن تواصل المشاركة في المفاوضات إذا أصرّت روسيا على إعلان "جمهورية خيرسون".





وذكر أن كييف كانت تدعو للمفاوضات منذ البداية، وقامت بالعديد من الخطوات لدعم موقفها، واتهم موسكو بعدم الالتزام بما تقوله وبأنها تروج لمعلومات مضللة.

وأشار إلى أن روسيا سعت دائما إلى حرمان أوكرانيا من سيادتها، مؤكدا مواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال، وثمّن المساندة التي تتلقاها بلاده من المجتمع الدولي.