انتخابات مرتقبة بالأمم المتحدة لاختيار بديل روسيا في مجلس حقوق الإنسان

تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأسابيع المقبلة" انتخابات لاختيار بلد يحلّ مكان روسيا التي عُلِّقت عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أوائل أبريل/نيسان الحالي، وفق ما أعلن أمس الجمعة رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس.

وأوضح فيليغاس في مؤتمر صحفي أن البلد الذي سيقع عليه الاختيار لشغل المقعد سيكون من أوروبا الشرقية، من دون أن يحدد إذا كانت هناك بلدان قد أعلنت ترشحها.

وعلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السابع من أبريل/نيسان الحالي عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال فيليغاس إن موسكو أخلت مقعدها الذي كانت ستشغله حتى 2023، وذلك جعلها تتراجع إلى وضع المراقب الذي يتيح لها رغم ذلك مواصلة التحدث خلال الجلسات.

ويُعدّ مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا ومقره في جنيف المنتدى الرئيس للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان.

وتتمثل مهمته في مراجعة أوضاع هذه الحقوق بانتظام في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويمكن للمجلس تناول أي مسألة عاجلة في اجتماعات استثنائية مثلما كان عليه الحال بخصوص أوكرانيا، رغم معارضة موسكو.