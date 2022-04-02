تركيا الأرجح لاستضافة لقاء بوتين وزيلينسكي.. حديث عن "مرحلة متقدمة" بمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا قوله -اليوم السبت- إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني أن روسيا قبلت موقف أوكرانيا في مجمله، باستثناء موقفها من القرم.

كما نقلت وكالة إنترفاكس أوكرانيا عن أراخاميا قوله إن تركيا هي المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن أراخاميا صرّح للتلفزيون الأوكراني بأن مكان وزمان عقد الاجتماع بين الرئيسين لم يتحدد بشكل نهائي.





ووصف الجانبان المحادثات في الأيام الماضية، التي كانت مزيجا من جلسات مباشرة واجتماعات افتراضية، بأنها صعبة.

وقال أراخاميا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل ببوتين وزيلينسكي الجمعة، "ويبدو أنه يؤكد من جانبه أنهما مستعدان لترتيب اجتماع في المستقبل القريب".

وقال "لا الزمان ولا المكان معروفان، لكن نعتقد أن الأكثر ترجيحا أن يعقد (الاجتماع) في إسطنبول أو أنقرة".





مفاوضات صعبة

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله -اليوم السبت- إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة، لكن الشيء المهم أنها مستمرة.

وقال بيسكوف إن روسيا تودّ مواصلة المحادثات مع أوكرانيا في روسيا البيضاء المجاورة، لكن كييف تعترض على ذلك.

وعقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات من المحادثات في روسيا البيضاء الشهر الماضي، قبل أن يجتمع وفدا البلدين في إسطنبول الأسبوع الماضي.

والثلاثاء الماضي، قدّمت أوكرانيا مقترحات لإنهاء الاجتياح الروسي لأراضيها، بينما ردت روسيا بتعهدات، وذلك خلال مفاوضات أجراها الطرفان في مدينة إسطنبول التركية.

ووقتها في الجولة التي استضافتها إسطنبول، رحّب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بما سماه "التقدم الأهم" في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب.





ونقلت رويترز عن مفاوضين أوكرانيين أنهم اقترحوا وضعا لا تنضم بموجبه بلادهم إلى تحالفات أو تستضيف قواعد لقوات أجنبية، لكن أمنها سيكون مضمونا بعبارات مشابهة لما ورد في "المادة 5″، وهي بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي.

وقال المفاوضون للصحفيين في إسطنبول إن المقترحات ستشمل أيضا فترة مشاورات مدتها 15 عاما، بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكامل.





أمل تركي

وقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت.

وألقى أردوغان كلمة خلال مأدبة إفطار أقيمت لعائلات الشهداء في قصر دولمة بهجة الرئاسي بإسطنبول، أشار فيها إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تخل بموازين التجارة العالمية.

وأضاف "نأمل أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت، والتي نشعر بتداعياتها السلبية لأنها تخل بموازين التجارة العالمية".

وأكد أن بلاده لديها علاقات إنسانية وسياسية واقتصادية وتاريخية مع روسيا وأوكرانيا، وأوضح أن تركيا تبذل جهودا كثيفة من أجل إنهاء الحرب بين البلدين.