واشنطن: مرحلة تالية من الحرب تبدأ قريبا.. موسكو تسقط طائرة شحن أوكرانية وتحذّر الغرب وكييف تنفي سيطرة روسيا على ماريوبول

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إسقاط طائرة شحن عسكرية أوكرانية في أوديسا كانت في طريقها لإيصال أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد تحذيرات روسية سابقة للغرب من مواصلة إمداد كييف بالسلاح، بينما أكدت أوكرانيا تكبيد الجيش الروسي خسائر كبيرة، وسط تحذيرات أميركية من بدء روسيا المرحلة التالية من الحرب قريبا.

وقال كوناشينكوف في بيان صحفي إن خسائر الجيش الأوكراني بلغت أكثر من 23 ألف قتيل منذ بداية الحرب.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، سعت دول غربية إلى مدّ كييف بأسلحة ومعدات عسكرية لمواجهة زحف القوات الروسية إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وتكمن الخطوة الأولى في نقل تلك الأسلحة جوا إلى أقرب نقطة لأوكرانيا في إحدى نقاط حلف شمال الأطلسي القريبة منها، وخاصة عبر بولندا.





وبعد ذلك، يأتي دور القوات الأوكرانية التي تتحمل مسؤولية إدخال هذه الأسلحة والمعدات عبر قوافل شاحنات إلى داخل ساحات المعارك.

ولأن حلف شمال الأطلسي كان رفض مقترحا لكييف بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا، فإن قوافل الأسلحة هذه قد لا تصل إلى وجهتها بعد أن حذّرت موسكو الدول الغربية من تبعات إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة.

لكن ذلك لم يمنع دولا غربية من مواصلة إمدادها بالأسلحة والعتاد من أكثر من نقطة حدودية منتشرة في كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا.





قصف متواصل

ميدانيا، تعرّضت الضاحية الشرقية لكييف -وتحديدا منطقة دارنيتسكي قرب بروفاري- لهجوم صاروخي روسي وفق عمدة المدينة، وتحدثت وزارة الدفاع الروسية بالتوازي عن تدميرها مصنعا للمدرعات في كييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت موسكو أيضا تدمير ورشات لصيانة معدات عسكرية في ميكولايف جنوبي أوكرانيا، وأنها حققت تقدما في إقليم دونيتسك.

كما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف قواتها 16 موقعا عسكريا أوكرانيا في مقاطعات بالتافا وأوديسا ودونباس بصواريخ بعيدة المدى.

وحثت إدارة كييف العسكرية سكان العاصمة على تجنب العودة إلى منازلهم في الوقت الحالي بعد الضربات الروسية الأخيرة، وعلى عدم تجاهل صفارات الإنذار.

كما أكدت موسكو سيطرتها الكاملة على منطقة ماريوبول السكنية، ونقلت وكالة تاس عن روسيا اشتراطها وضع القوات المقاتلة في ماريوبول أسلحتها قبل الثالثة صباحا بالتوقيت العالمي، للحفاظ على حياة أفرادها.





ماريوبول

في المقابل، نفى مجلس الأمن القومي الأوكراني سيطرة روسيا على ماريوبول.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تطورات ماريوبول قد تنهي كل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

وحذر زيلينسكي روسيا من تصفية المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وقال إن تصفيتهم ستنهي المفاوضات مع موسكو، وقد تنهي كل الحلول السلمية المقترحة لإنهاء الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن موسكو حشدت 22 كتيبة تكتيكية باتجاه إيزيوم شرقي أوكرانيا.

وعلى بعد 15 كيلومترا من إيزيوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة سوخوي 25 أوكرانية، بينما تقدمت قواتها على محاور باتجاه خاركيف.





وكانت وزارة الدفاع الروسية بثت صورا قالت إنها لتقدم قواتها في خاركيف شرق أوكرانيا. وتظهر الصور عبور القوات الروسية إلى المناطق التي سيطرت عليها ممن تسميهم بالقوميين الأوكرانيين في المقاطعة، كما تظهر تغطية مروحيات حربية روسية لعملية عبور القوافل العسكرية إلى الأماكن التي سيطرت عليها.

وقال مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف إن قصفا صاروخيا روسيا استهدف منطقتين في ضواحي المدينة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 4 صواريخ كروز روسية باستخدام صواريخ مضادة للطائرات، من دون تحديد مكان التدمير.





الطراد موسكو

وأبلغ القائد العام للسلاح البحري الروسي الأميرال نيكولاي إيفمينوف طاقم الطراد "موسكفا" -السفينة البحرية التي غرقت قبل يومين- أن الضباط والبحارة سيستمرون في الخدمة في البحرية الروسية.

جاء هذا خلال لقاء إيفمينوف وقيادة أسطول البحر الأسود الروسي مع أفراد الطاقم الحربي للطراد "موسكفا" في مدينة سيفاستوبل.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن غرق أحد أهم وأبرز سفن أسطول البحر الأسود الروسي، الطراد "موسكفا"، بسبب أضرار جسيمة تعرّض لها بعد انفجارات عدة وقعت على متنه.

وفي الوقت الذي يستبعد فيه العديد من الخبراء تأثير هذه الخسارة على القدرات العسكرية لأسطول البحر الأسود الروسي، يتحدث آخرون عن خسائر رمزية ومعنوية تلقي بظلالها على هيبة الأسطول الروسي الإستراتيجي.





مرحلة جديدة

ونقلت شبكة "إن بي سي" (NBC) عن مسؤولين عسكريين أميركيين توقعهم أن تبدأ المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المسؤولون للشبكة إن الجيش الروسي قد يبدأ نقل بعض قواته إلى أوكرانيا في أقرب وقت، مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

من جهته، ذكر مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن روسيا قد تعيد قواتها إلى أوكرانيا، وتبدأ الهجوم قبل أن تكون جاهزة للقتال مرة أخرى.